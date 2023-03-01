Соединённые Штаты с поставок Украине танков M1 Abrams, конечно, не «соскочили», но предельно ясно намекнули, что в безусловный приоритет поставка данных видов вооружений Киеву не входит. Причины озвучиваются разные, но в основном в её качестве используют вероятность попадания танков в руки ВС РФ с последующим их изучением с раскрытием всех секретов производства.
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Безусловно, предполагать, что в России и без этого не знают всех секретов «Абрамса», крайне наивно, но как причина для внутреннего потребления населением вполне сгодится. Тем не менее, в американских властных кабинетах звучат заявления о том, что M1 Abrams хорошо себя покажет на Украине, поскольку данные танки разрабатывались в период Холодной войны с целью гипотетического использования на европейском театре военных действий. Об этом, выступая в Конгрессе, заявил руководитель по операциям объединённого штаба генерал Дуглас Симс.
И хотя уверенности Симса, по крайней мере, на словах, можно позавидовать, в реальности танки M1 Abrams никогда не участвовали в настоящих боевых действиях против равного по военным возможностям противника. С одной стороны, это плюс, поскольку в противном случае мы бы сейчас жили в мире Fallout, с другой стороны, никаких оснований предполагать, что «Абрамсы» способны эффективно работать в условиях боевых действий на Украине, нет.
А проверять, судя по разговорам о «многих месяцах» и даже «годах» относительно передачи этих танков Киеву, в Вашингтоне побаиваются.