Но с каждым днём окно этой возможности сужается ударными темпами.

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Украинские официальные лица продолжают выполнять произвольную программу по фигурному переобуванию в воздухе. Сначала Артёмовск (Бахмут) называли неприступной крепостью, которую невозможно осадить, затем, когда осада всё же началась, заявили о том, что «сдавать» город никто не будет, потом, когда дальнейший ход событий стал предельно прогнозируемым, начали отмечать якобы незначительность данного населённого пункта со стратегической точки зрения.

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В этом месяце президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что оборонять Бахмут будут только до тех пор, «пока это разумно», и вот, по прошествии ещё одной недели в Киеве уже начали допускать возможность стратегического отступления из города. Соответствующей мыслью в интервью каналу CNN поделился советник Зеленского по экономике Александр Роднянский.

Сейчас Россия окружает Артёмовск, и если потребуется, то ВСУ осуществят из города «стратегическое наступление», отметил Роднянский. Жертвовать всеми своими силами в городе, добавил Роднянский, командование не собирается.

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Стоит отметить, что, согласно сведениям западных СМИ, американские кураторы Киева настойчиво предлагали отвести войска из Артёмовска ещё в самом начале этого года. Логика этих предложений предельно проста: бойцы на данном направлении самые опытные и, что называется, «обстрелянные», и их потеря в грядущем «котле» как наиболее боеспособного контингента станет для ВСУ невосполнимой утратой.