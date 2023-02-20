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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский заявил, что ВСУ будут защищать Бахмут (Артёмовск), «пока это разумно»
Так-то этим заниматься уже давно неразумно.
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В настоящее время наиболее тяжёлые и важные сражения в рамках спецоперации проходят в Бахмуте (Артёмовске) и его окрестностях. Несмотря на то, что украинская пропаганда, оставляя для себя «запасной аэродром», то и дело называет этот населённый пункт лишённым стратегического значения, на этот участок фронта продолжают набивать сотни солдат, приправляя это заявлениями в духе «Сдавать Бахмут не будем». Сегодня же риторика президента Украины Владимира Зеленского в значительной степени изменилась и стала более располагающей к принятию непростых решений.

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В частности, в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera президент заявил, что отстаивать Бахмут «любой ценой» украинские военные не собираются.

Как отметил Зеленский, отстоять Бахмут важно, «но не любой ценой и чтобы все погибли». По словам украинского лидера, сражаться за город будут до тех пор, «пока это разумно». Зеленский заявил, что следующей целью российской армии видятся Краматорск и Славянск, затем границы Донбасса, а там и Днепр (не уточняется, город или река по всей её протяжённости), «если смогут».

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В настоящее время, по словам Зеленского, ВСУ сопротивляются, а параллельно готовят «следующее контрнаступление».

#украина #боевые действия
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Listoman
23:59
У амуде ситуация аховая: 4090ю догнать смогут только в след.поколении, которое должно будет выйти в 24 году, но если это сделать раньше, то отыквление 7xxx серии произойдёт слишком быстро)
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Антон Глазунов
23:56
Кажется автор расстроился, что танков будет мало…
Для своего весеннего наступления ВСУ получит только 50 танков из 320 обещанных бронемашин
Олег Власов
23:56
В Бахмуте раздают много бесплатного сыра,сражаться за него будут до последнего окраинца.
Почему Артемовск стал смертельной ловушкой в преддверии годовщины СВО
dmitry07
23:54
"генацид в Бучи" - мальчик, тебе пора в школу, завтра понедельник.
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Мuхаa
23:49
Треть населения расии срет в туалетах отдельно от дома на улице, и выясняется что еще треть в комментариях ))))
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RadeoForce
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угу, ультимативные 8гб видеопамяти
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23:44
Правильной дорогой идёте товарищи!
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Зю
23:35
Всё правильно, нефиг закладывать в GPU миллионы всевозможных блоков и инструкций, которыми 99% пользователей ни разу не воспользуются, по будут переплачивать половину от стоимости.
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Зю
23:33
Откуда тебе знать про дрова, если фанатики нвидии к амд не прикасаются?
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Евгений Сом
23:33
Дете безмозглое, все твои посты сплошной бред ребенка 6-ти лет. Сходи что ли в больничку, может найдут какие нибудь мозги )))
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