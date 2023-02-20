Так-то этим заниматься уже давно неразумно.

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В настоящее время наиболее тяжёлые и важные сражения в рамках спецоперации проходят в Бахмуте (Артёмовске) и его окрестностях. Несмотря на то, что украинская пропаганда, оставляя для себя «запасной аэродром», то и дело называет этот населённый пункт лишённым стратегического значения, на этот участок фронта продолжают набивать сотни солдат, приправляя это заявлениями в духе «Сдавать Бахмут не будем». Сегодня же риторика президента Украины Владимира Зеленского в значительной степени изменилась и стала более располагающей к принятию непростых решений.

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В частности, в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera президент заявил, что отстаивать Бахмут «любой ценой» украинские военные не собираются.

Как отметил Зеленский, отстоять Бахмут важно, «но не любой ценой и чтобы все погибли». По словам украинского лидера, сражаться за город будут до тех пор, «пока это разумно». Зеленский заявил, что следующей целью российской армии видятся Краматорск и Славянск, затем границы Донбасса, а там и Днепр (не уточняется, город или река по всей её протяжённости), «если смогут».

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В настоящее время, по словам Зеленского, ВСУ сопротивляются, а параллельно готовят «следующее контрнаступление».