Хотя западные страны пока отвергли просьбы Киева о передаче своих истребителей, но тема почему-то сохраняет живой интерес, особенно в Вашингтоне — в столице главного спонсора Украины. Представители комитета по делам вооружённых сил Палаты представителей Конгресса поинтересовались у заместителя министра обороны США по политическим делам Колина Кола на тему возможной передачи Киеву истребителей F-16, на что получили обескураживающий ответ.
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По словам Кола, время, которое необходимо на подготовку и отправку F-16 на Украину зависит от двух основных факторов: передавать уже существующие более старые модели или же производить для передачи новые истребители — с нуля. В первом случае отправка может занять от полутора до двух лет, во втором — от трёх до шести лет. С чем связан такой большой разброс, не уточняется — по-видимому, с гипотетическим количеством запланированных к передаче самолётов.
В связи с этим в Пентагоне уточнили, что смысла в начале обучения украинских лётчиков управлению F-16 нет. Что касается горячей фазы конфликта, то, по мнению Кола, он может продолжаться ещё до трёх лет.