В МИД считают, что такое решение принесёт больше вреда, чем пользы.

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3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

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С 2012 года Россия является членом Всемирной торговой организации (ВТО). Данное решение, учитывая исторические амбиции России на роль самодостаточного государства, в своё время вызвало шквал критики. Впоследствии смысл членства в ВТО был подвергнут справедливым вопросам после обрушившихся на Россию западных санкций, а особо горячие головы даже предлагали выйти из данного экономического объединения.

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Сегодня вопросы о членстве России в ВТО прокомментировали в министерстве иностранных дел. Как отметил замглавы ведомства Александр Панкин, позиция России по теме участия в ВТО не изменилась: данная площадка остаётся важной и «безальтернативной» для отстаивания экономических интересов страны.

Панкин дополнил, что выход России из ВТО, учитывая вовлечённость страны в глобальную экономику, негативным образом повлиял бы на российские внешнеэкономические связи.

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Здесь необходимо понимать, что помимо стран коллективного Запада в ВТО входят, за редчайшими исключениями, все страны мира, включая и те страны, которые в России считаются дружественными. Поэтому, безусловно, к заявлениям горячих голов следует относиться с пониманием, но без серьёзности.