Американские официальные лица, отвечая на вопросы журналистов в рамках пресс-конференций, обожают изображать, будто Украина имеет возможность принимать самостоятельные, суверенные решения. Вот и на этот раз координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, отвечая на вопрос о возможности победы Киева над Россией и что в принципе считать победой, заявил, что Украина сама определит для себя её критерии.
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Дополнительно Кирби отметил, что Украина сама будет решать, как, когда и о чём переговариваться с российской стороной, если такое желание вообще возникнет. Проще говоря, Кирби допустил, что «победой» для Украины может стать совсем не то, на что рассчитывают подвергшиеся влиянию оголтелой пропаганды жители западных стран. Требования России на переговорах всем известны, и чем дольше идёт сопротивление, тем более жёсткими, по понятным причинам, будут становиться эти требования.
Наконец, Кирби отметил, что российская сторона не заинтересована в переговорах с Украиной и якобы не ищет дипломатического решения конфликта. Учитывая, что Россия с первых дней СВО предлагала именно переговорный процесс, но на условиях, соответствующих реальности «на земле», данное заявление Кирби в очередной раз демонстрирует, насколько сильно комментарии американских официальных лиц расходятся с настоящим положением дел.