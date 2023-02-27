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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Первые фотографии Jetour Traveler — конкурента внедорожника Tank 300, который тоже должен выйти в России
Брутальный такой.
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Принадлежащий компании Chery бренд Jetour ещё в январе прошлого года представил концептуальный вездеход с довольно брутальным внешним видом. В момент анонса было объявлено, что новый SUV обязательно пойдёт в серию, пусть и с некоторыми изменениями.

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Публикация официальных изображений автомобиля случилась только сейчас, также мы теперь знаем имя серийной версии. В переводе с китайского оно значит Traveler — то есть, путешественник, раньше его выставляли под индексами T-X и T-1.

Представленный Jetour Traveler получит стандартную пятиместную версию и удлинённый вариант с салоном на семерых. Что до опубликованных фотографий, то на них запечатлён укороченный вариант. По неподтверждённым данным, длина пятиместной модели равна примерно 4,75 метра (с учётом пространства для «запаски»), а у семиместной модели длина составляет 5,1 метра.

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Больше подробностей о Jetour Traveler будет раскрыто уже 1 марта, в продажу автомобиль должен поступить в апреле. В России автомобильный бренд Jetour пока официально не представлен, но уже зарегистрирована компания «Джетур Моторс Рус». Есть информация о том, что на российский рынок суббренд Chery выйдет весной.

#автомобили #chery #jetour #jetour traveler
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