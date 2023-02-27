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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Белорусский ВПК собирается организовать серийное производство беспилотников
О чём было заявлено после совещания у Лукашенко.
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Современные боевые действия немыслимы без беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), и нынешний конфликт на Украине ярко данный факт продемонстрировал. В связи с этим производство БПЛА наращивается не только в России, но и в перспективе распространится и не Беларусь. О том, что белорусский военно-промышленный комплекс ведёт работу над организацией серийного производстве БПЛА, сегодня сообщил председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус по итогам совещания у президента Александра Лукашенко на тему закупок военной продукции.

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По словам Пантуса, сейчас белорусский ВПК сосредоточен на производстве линейки беспилотников, представленных осенью прошлого года на Обуз-Лесновском полигоне.

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Дополнительно отмечено, что уже определены типы беспилотников, которые будут поставляться белорусским силовым структурам. Кроме того, как дополнил Пантус, Беларусь активно взаимодействует с Россией в сегменте ВПК, и по итогам прошлого года это взаимодействие стало ещё более тесным. По всей видимости, хоть прямым текстом это и не говорится, но в перспективе белорусские беспилотники могут быть приняты на вооружение и в ВС РФ.

#россия #беларусь #промышленность #белоруссия #беспилотная авиация
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