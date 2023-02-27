Рестайлинг, в общем.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Французская автомобильная марка Peugeot анонсировала плановый рестайлинг флагманского автомобиля 508 второго поколения. В рамках обновления новые элементы внешнего вида получат как лифтбек, так и универсал. Так, экстерьер передней части авто будет оформлен в соответствии с актуальным фирменным стилем французского бренда.

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Теперь перейдём к более подробному описанию. После рестайлинга новые 508-е получили обновлённую светодиодную матричную головную оптику, которая будет входить даже в базовые версии. Дизайн ходовых огней тоже изменился, равно как рисунок и форма радиаторной решётки, в центре которой находится абсолютно новый логотип марки. А воздухозаборник, интегрированный в передний бампер, тоже получил иную форму.

Задняя часть обновлённой 508-й получила меньшее количество изменений по сравнению с передней. Фонарям оставили практически ту же форму, но изменили рисунок и наклон светящихся штрихов. Теперь между ними располагается не логотип бренда, а его буквенное название. В нижней части заднего бампера изменения не вносились.

В салоне присутствуют небольшие изменения. Вместо рычага коробки передач на центральном тоннеле появился селектор, обновлённый логотип Peugeot также появился на рулевом колесе. Информационно-развлекательная система автомобиля научилась получать обновления «по воздуху», а на цифровой приборной панели появились иные варианты отображения навигационных данных и подсказок от водительских помощников.

Рестайлинговая версия Peugeot 508 не получила новую моторную гамму, так что «мягкогибридная» система на основе 136-сильного двигателя объёмом 1,2 литра, дебютировавшая на других автомобилях компании, в линейку не вошла. Базовые версии 508-го по-прежнему будут работать либо в паре со 130-сильным трёхцилиндровым бензиновым мотором объёмом 1,2 литра, либо с 1,5-литровым дизелем такой же мощности. Оба мотора работают вместе с восьмиступенчатым «автоматом», привод только передний.

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Выпуск обновлённых версий «пятидверок» будет происходить на французском заводе Stellantis (расположен в Мюлузе), в продаже они должны появиться позже в текущем году. Цены на посвежевшие Peugeot 508 пока не объявлены. Скорее всего, они будут дороже по сравнению с нынешними. Здесь стоит напомнить, что дорестайловая версия лифтбека на домашнем рынке во Франции сейчас обойдётся в 40 820 евро, а за универсал нужно заплатить не менее 42 040 евро.