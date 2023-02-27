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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Госдуме предложили запретить пропаганду «чайлдфри» среди несовершеннолетних
Для этого пропаганда и не нужна.
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Чем выше уровень жизни, тем больше молодые люди предпочитают уделять внимание себе, не тратя средства и силы на воспитание потомства. Ситуация вполне естественна в светских государствах, и никакой «пропаганды» для того, чтобы люди следовали данной «идеологии» свободы от ответственности не требуется. Тем не менее, в Госдуме озадачились тем, что в неокрепшие юные головы можно каким-то образом вложить идею «чайлдфри», поэтому сегодня в нижнюю палату российского парламента был внесён законопроект о запрете пропаганды отказа от рождения детей среди несовершеннолетних.

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Как считают внёсшие законопроект депутаты, распространение идей добровольной бездетности «идёт вразрез с государственной политикой России и традиционными семейными ценностями», а также «формирует обстоятельства для депопуляции населения».

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В целом демографическая ситуация в России продолжает быть тревожной. И хотя по мере введения всё новых и новых мер поддержки молодых семей рождаемость в стране за последние десятилетия пошла вверх, но различные экономические, политические и социальные потрясения улучшению демографии явно не способствуют.

#россия #политика #демография
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