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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Немецкие СМИ: при провале контрнаступления Украину могут заставить пойти на переговоры с Россией
Кто управляет, тот и заставит, собственно.
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Сегодня украинские власти грезят идеей о великом весеннем контрнаступлении, которое якобы решит все проблемы и позволит Украине иметь более крепкую позицию на возможных переговорах. Что будет, если это контрнаступление с треском провалится, шанс чего слишком высок, чтобы его не учитывать, в Киеве пока не раздумывали.

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Зато этим, по всей видимости, занимались на Западе: как сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на свои источники в правительствах ФРГ и США, Запад намеревается обеспечить Украине возможность «отвоевать» утраченные территории до начала осени. Если же планируемое контрнаступление не приведёт к желаемым результатам, то на Западе, как продолжает Bild, рассматривают возможность оказания давления на Киев с целью его вступления в переговорный процесс с Москвой. Более того, источники газеты сообщают, что в западном политическом закулисье президенту Зеленскому уже потихоньку ставят ультиматумы.

В этой связи любопытными выглядят заявления западных лидеров о том, что они будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Очевидно, на публику говорятся одни вещи, а в частных разговорах — совсем другие.

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Ранее сообщалось, что в рамках европейского турне Зеленского канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон якобы призывали украинского лидера начать переговорный процесс с Россией. Этому, впрочем, препятствует принятый на Украине закон о запрете переговоров с Россией до тех пор, пока её руководителем остаётся Владимир Путин. С другой стороны, игнорирование своих собственных законов и договоров не станет для Украины ничем новым, так что это всё исключительно формальности.

#россия #украина #политика #германия #боевые действия #евросоюз #франция
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