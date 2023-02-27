Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Производство автомобилей в России по итогам прошлого года сократилось на 60 %
При этом легковых — на 66 %.
рекомендации
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Не секрет, что отечественное автомобилестроение являлось (и до сих пор является) отраслью, импортозаместить которую в приемлемые сроки не удалось: процент использования западных комплектующих в российских автомобилях превышал все мыслимые границы. Как итог, именно автомобилестроение попало под сильнейший санкционный удар в прошлом году, что не могло не сказаться на объёмах выпуска продукции. Промежуточные итоги санкционного давления на автомобилестроительную отрасль России многократно подводились в течение прошлого года, однако сегодня, по прошествии года беспрецедентных санкций, был подведён уже окончательный итог.

реклама

Им поделился замглавы Минпромторга Альберт Каримов в рамках своего выступления на парлfментских слушаниях, посвящённых автомобильной промышленности. По словам Каримова, за 2022 год производство автомобилей в России сократилось на 60 % по сравнению с 2021 годом и составило 620 тысяч машин.

При этом стоит отметить, что наибольший удар получил именно сегмент легковых автомобилей, сокращение производства которых составило 66 %. Сегмент грузовых автомобилей, в которых по большей части традиционно применялись отечественные комплектующие, «просел» на 18 %. При этом производство автобусы фактически не пострадало: сокращение их выпуска составило всего 1 %, что можно считать погрешностью.

рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
13700K дешевле 40 тр в Регарде
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

На сегодняшний день отечественный автопром продолжает в огромной степени зависеть от импорта — разве что с европейских поставщиков производители переключились на китайских и других из числа «дружественных» стран.

#россия #санкции #экономика #автомобили #промышленность #автомобилестроение
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Китай и Турция стали главными поставщиками электроники в Россию
В январе Toyota Motor смогла нарастить производство автомобилей, но не объёмы продаж
В МИД Китая заявили о неправомерности «нападок» США на китайско-российские отношения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

В Берлин привезли подбитый Т-72, но немцы вместо поддержки Украины покрыли российский танк цветами
87
ВСУ стали активно применять надувные войска, обычно имитирующие РСЗО HIMARS и гаубицы M777
36
Microsoft официально планирует закрытие консольного подразделения Xbox
+
Фильм Робокоп (RoboCop) - немножко хорошей фантастики
17
Портативный игровой компьютер своими руками
66
В Мали потерпел крушение беспилотник MQ-9 Reaper французских ВКС стоимостью 30 млн долларов
2
ТОП-10 материнских плат на чипсете Z790 для процессоров Intel Core i7-13700K и 13700KF
34
Почему Linux дистрибутивы порой это ужас, боль и страдание для разработчиков ПО
48
10 стратегий в раннем доступе Steam, которые нельзя пропустить любителям жанра в 2023 году
9
Распаковка и тесты Gigabyte GeForce RTX 4090 GAMING OC 24G
35

Сейчас обсуждают

Евгений Сом
16:24
ха ха ха ха ха на скриншоте все показано, так что отмазываться балабол-пиздабол бессмысленной ты уже не раз доказал что ничтожество трусливое и как ни странно продолжаешь это все время подтверждать ))...
10 стратегий в раннем доступе Steam, которые нельзя пропустить любителям жанра в 2023 году
Евгений Сом
16:20
Так и представляю этого безмозглого фанатика который с пеной из-за рта, в диких конвульсиях, с улыбкой пациента из психушки строчит свой нафантазированный бред ))))))))))))))
Microsoft официально планирует закрытие консольного подразделения Xbox
Bernigan
16:19
Кому нужно? И зачем? Всё ничто, и ничего не важно. Развлекать этих тупых тварей весёлыми разговорами я не собираюсь, т к весёлые разговоры это для тупого скота, кем эти пробляди и являются
Топ-7 лучших детективных игр
Егоров Дмитрий
16:19
Да блин купи много ядер но потом их выруби чтобы винда не путалась в них в играх, где то это же было не находите ? Логичнее и безгемморойнее было бы сделать 7700Х3D, или поделить кеша между чиплетами...
Появились подробности о новых оптимизациях для процессоров AMD Ryzen 9 7000X3D
Евгений Сом
16:18
Все что я увидел это фантазии фанатика без мозгов. ))))))) Где в статье пруфы что микрософт официально планирует закрытие консольного подразделения?
Microsoft официально планирует закрытие консольного подразделения Xbox
Вова Огонь
16:16
Чпокать баб нужно, пока член торчком, а вы компьютеры никак не наиграетесь, как старик воврот.
Топ-7 лучших детективных игр
Андрей Гаврилов
16:16
А зачем? Вам говорят то, что Вы должны услышать. ;)
Премьер-министр Украины исключил в ближайшие 100 лет примирение и сотрудничество с Россией
Владимир Слепов
16:16
Если написано за статью выдано вознаграждение, значит хохолики рисовали Бучу
Премьер-министр Украины исключил в ближайшие 100 лет примирение и сотрудничество с Россией
Каа
16:13
На Озоне есть...
Результаты производительности Intel Arc A750 в подборке игровых и синтетических тестов
Влад Демьянцев
16:11
Отличные плашки взял, никакие ддр5 не нужны пока что. А дураки с оверклокерс пусть рвутся и минусуют каждый комент про ддр5))
ТОП-10 материнских плат на чипсете Z790 для процессоров Intel Core i7-13700K и 13700KF
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем