При этом легковых — на 66 %.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Не секрет, что отечественное автомобилестроение являлось (и до сих пор является) отраслью, импортозаместить которую в приемлемые сроки не удалось: процент использования западных комплектующих в российских автомобилях превышал все мыслимые границы. Как итог, именно автомобилестроение попало под сильнейший санкционный удар в прошлом году, что не могло не сказаться на объёмах выпуска продукции. Промежуточные итоги санкционного давления на автомобилестроительную отрасль России многократно подводились в течение прошлого года, однако сегодня, по прошествии года беспрецедентных санкций, был подведён уже окончательный итог.

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Им поделился замглавы Минпромторга Альберт Каримов в рамках своего выступления на парлfментских слушаниях, посвящённых автомобильной промышленности. По словам Каримова, за 2022 год производство автомобилей в России сократилось на 60 % по сравнению с 2021 годом и составило 620 тысяч машин.

При этом стоит отметить, что наибольший удар получил именно сегмент легковых автомобилей, сокращение производства которых составило 66 %. Сегмент грузовых автомобилей, в которых по большей части традиционно применялись отечественные комплектующие, «просел» на 18 %. При этом производство автобусы фактически не пострадало: сокращение их выпуска составило всего 1 %, что можно считать погрешностью.

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На сегодняшний день отечественный автопром продолжает в огромной степени зависеть от импорта — разве что с европейских поставщиков производители переключились на китайских и других из числа «дружественных» стран.