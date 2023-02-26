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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Премьер-министр Украины исключил в ближайшие 100 лет примирение и сотрудничество с Россией
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Украинские власти продолжают с упорством, достойным лучшего применения (например, на мирных переговорах, пока условия ещё не совсем кабальные) говорить за всех граждан своей страны и изображать, что озвучивают популярную в обществе позицию. В частности, сегодня премьер-министр Украиины Денис Шмыгаль заявил, что примирение и сотрудничество с Россией в ближайшие сотню лет исключено.

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Как отметил Шмыгаль, прежде чем между странами произойдёт примирение, Россия «должна измениться» и стать «демократизированной, демилитаризованной и денуклеаризованной». За этими умными произнесёнными Шмыгалём терминами, по сути, скрываются мечты о полном разоружении России, отказе её от ядерного оружия и принятии чужих правил игры. Иронично, что в значительной степени эти требования Россия предъявляет к Украине. Примечательно при этом то, что Шмыгаль не прогнозирует исполнения этих желаний раньше, чем через сто лет, что уже свидетельствует хотя бы о частичном осознании сложившейся вокруг его страны ситуации.

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Что касается продолжения боевых действий, то, по словам Шмыгаля, украинское общество готово к борьбе «за свободу независимость», а заявления западных партнёров Украины о готовности поддерживать страну столько, сколько необходимо, являются, считает премьер, важным моральным стержнем, поддерживающим боевой дух украинцев.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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Sergej V
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Премьер-министр Украины исключил в ближайшие 100 лет примирение и сотрудничество с Россией
grom9000
23:29
Аххахах, можешь не стараться. Ты не дал ни одного ответа! Ты балабол 2022 года. Ты баба 2023 года. И скорее всего солевой наркоман. Больше не о чем с тобой говорить, тебе давали шанс, но ты снова док...
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Mr Manhattan
23:25
Это уже болезнь. И это факт. Я бы на месте модераторов заблокировал его аккаунт, тут уже невооружённым взглядом видно то у человека отклонение, с таким же успехом он может в блокнотике у себя эти заме...
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Mr Manhattan
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