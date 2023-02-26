Украинские власти продолжают с упорством, достойным лучшего применения (например, на мирных переговорах, пока условия ещё не совсем кабальные) говорить за всех граждан своей страны и изображать, что озвучивают популярную в обществе позицию. В частности, сегодня премьер-министр Украиины Денис Шмыгаль заявил, что примирение и сотрудничество с Россией в ближайшие сотню лет исключено.
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Как отметил Шмыгаль, прежде чем между странами произойдёт примирение, Россия «должна измениться» и стать «демократизированной, демилитаризованной и денуклеаризованной». За этими умными произнесёнными Шмыгалём терминами, по сути, скрываются мечты о полном разоружении России, отказе её от ядерного оружия и принятии чужих правил игры. Иронично, что в значительной степени эти требования Россия предъявляет к Украине. Примечательно при этом то, что Шмыгаль не прогнозирует исполнения этих желаний раньше, чем через сто лет, что уже свидетельствует хотя бы о частичном осознании сложившейся вокруг его страны ситуации.
Что касается продолжения боевых действий, то, по словам Шмыгаля, украинское общество готово к борьбе «за свободу независимость», а заявления западных партнёров Украины о готовности поддерживать страну столько, сколько необходимо, являются, считает премьер, важным моральным стержнем, поддерживающим боевой дух украинцев.