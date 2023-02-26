Сколько времени это займёт, не уточнялось.

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3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Как известно, с коллективным Западом случилось то, что нередко происходит с заядлыми лжецами — он поверил в свои сказки касательно хода ведения Россией её специальной военной операции и, потеряв страх, передаёт Украине всё новое и более дальнобойное вооружение. Всё это создаёт для России дополнительные угрозы, которые придётся купировать. В своём обращении Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что России придётся отодвигать угрозы дальше от своих границ, причём чем более дальнобойные вооружения Запад передаст Украине, тем дальше эти угрозы придётся отодвигать.

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Впоследствии на эту тему высказался зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев, заявив, что угрозы необходимо отодвигать «как можно дальше, даже если это будут границы Польши». Теперь похожий комментарий дал министр обороны Сергей Шойгу. Он подтвердил, что ВС РФ будут отодвигать линию фронта в зависимости от того, какое оружие будет передано Киеву.

Данные заявления в целом ставят российское командование в тупик, поскольку фактически обязуют войска идти вплоть до конечной западной точки Украины. А насколько это осуществимо в текущих реалиях, вопрос открытый.

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В настоящее время основное внимание ВС РФ и ЧВК «Вагнер» уделяют донецкому направлению, прогрызая многоуровневые выстроенные на этом участке фронта укрепления и системы обороны. Одной из основных оборонительных линий и является участок Артёмовск-Соледар-Северск, который киевские власти, предчувствуя неизбежное, называют стратегически незначительным, при этом продолжая отправлять туда всё новые и новые подкрепления.