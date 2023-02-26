Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Британский генерал считает, что Россия скоро начнёт мощную воздушную кампанию на Украине и перевернёт ход СВО
Генерал, похоже, из диванных войск. Исторг из себя много пропаганды, мало фактов.
рекомендации
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

До сих пор специальная военная операция больше напоминает сражения, происходившие во времена Первой и Второй мировых войн — с укреплениями, окопами, артиллерией и бронетехникой. Казалось, что в век господства авиации боевые действия будут проходить иначе, но реальность такова, что противник унаследовал от бывшего единого государства эшелонированную систему противовоздушной обороны, а также получил от своих западных спонсоров нецензурное количество переносных зенитных комплексов, из-за чего авиация работает очень точечно и старается не входить в зону действия вражеской ПВО.

реклама

Тем не менее, в Великобритании считают, что Россия бережёт свои воздушно-космические силы как своеобразный «козырь», с помощью которого «перевернёт ход боевых действий». В частности, об этом в беседе с изданием Daily Star заявил британский генерал Ричард Бэрронс. По словам генерала, несмотря на то, что Россия «медленно учится на своих ошибках», грядёт изменение подхода российского командования к воздушным силам.

Со слов Бэрронса ясно, что Россия накапливает огромное количество боевой авиации — как самолётов, так и вертолётов — в непосредственной близости от Украины. Данный факт может свидетельствовать о том, что «в нужный момент» ВКС России сыграют важную роль в наступательных операциях.

По мнению Бэрронса, воздушная атака может быть многоуровневой и с применением различных средств поражения: в дело могут вступить массированный ракетный и беспилотный удары, за которыми последует непосредственно вход в воздушное пространство Украины пилотируемой авиации.

рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
13700K дешевле 40 тр в Регарде
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

В целом генерал, к сожалению, выдал больше пропаганды, чем какой-то полезной информации. В частности, Бэрронс считает, что Украина продемонстрировала великолепную работу ПВО, Россия была «унижена», и чтобы «перевернуть ход» боевых действий, потребуется пересмотр отношения к использованию воздушных сил, однако украинские вооружённые силы «ожидают этого и не будут застигнуты врасплох». Читать подобные вещи от тех, кто должны доносить настоящую обстановку на поле боя, а не участвовать в пропаганде и одурачивании своего населения, всегда занимательно — настолько сильно они оторваны от реальности.

#россия #украина #боевые действия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Зеленский выразил недовольство десятым пакетом антироссийских санкций ЕС и потребовал их усиления
ЕС ввёл ограничения почти на половину своего экспорта в Россию
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 видеокарт среднего уровня, которые будут справляться с играми еще много лет
68
ВСУ стали активно применять надувные войска, обычно имитирующие РСЗО HIMARS и гаубицы M777
28
Топ-10 систем охлаждения по версии ритейлеров и пользователей Оверклокерс.ру
13
Субъективное мнение об Atomic Heart
51
Кратенький обзор кулера Thermalright Assassin King 120 Plus в связке с Intel Core i5 11400f
39
Распаковка и тесты Gigabyte GeForce RTX 4090 GAMING OC 24G
30
Как ИИ ChatGPT стал популярным блогером и написал 20 новостей на сайте Overclockers.ru
15
ТОП-10 материнских плат на чипсете Z790 для процессоров Intel Core i7-13700K и 13700KF
13
Самые ожидаемые игровые новинки, которые станут доступны уже в этом году
11
Фильм Робокоп (RoboCop) - немножко хорошей фантастики
15

Сейчас обсуждают

Влад Демьянцев
14:58
И зачем тебе эта плата если даже 13900к отличное едет на з690 мси а про?
ТОП-10 материнских плат на чипсете Z790 для процессоров Intel Core i7-13700K и 13700KF
FelsheR-BAN100x1
14:58
я вообще сначала подумал ,что Чимбал, потом посмотрел - 9 фотографий всего, он так не сможет.))
Портативный игровой компьютер своими руками
Влад Демьянцев
14:56
Эмммм а в чем проблема взять z690 msi a pro ddr4? На хрена переплачивать за плату которая ничего тебе не даёт?
ТОП-10 материнских плат на чипсете Z790 для процессоров Intel Core i7-13700K и 13700KF
Александр Войтюк
14:55
Прикольно! Это как марсианам запретить садиться на территорию России. Марсиане наверняка услышат и послушаются. Не, тут вообще без вариантов.
США запретили поставлять в Россию и Беларусь смартфоны дороже 300$
PanzerK
14:55
Показывайте свою безграмотность в другом месте, температуры свыше 80 градусов ведут к ускоренной деградации компонентов. И не будет данный процессор работать в соответствии с заявленными спеками если ...
Кратенький обзор кулера Thermalright Assassin King 120 Plus в связке с Intel Core i5 11400f
ИстинаГдетоРядом
14:53
Бога нет сынок... православие обычный опиум для народа
Великобритания, Франция и Германия могут заключить с Украиной оборонительный пакт
Александр Войтюк
14:53
А чего от предателя ожидать?
Бежавший в Норвегию экс-командир ЧВК «Вагнер» был задержан за драку в состоянии опьянения
Артём Николаев
14:52
Осциллограф какой-то получился.
Портативный игровой компьютер своими руками
FelsheR-BAN100x1
14:49
нато еще не тому научит, мрази друг друга нашли. Ниже падать 404 некуда, только с мирняком сильные.
ВСУ нанесли удар по Петровскому району Донецка
Александр Войтюк
14:45
Он русский тувинец. ))))
Великобритания, Франция и Германия могут заключить с Украиной оборонительный пакт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем