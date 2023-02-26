До сих пор специальная военная операция больше напоминает сражения, происходившие во времена Первой и Второй мировых войн — с укреплениями, окопами, артиллерией и бронетехникой. Казалось, что в век господства авиации боевые действия будут проходить иначе, но реальность такова, что противник унаследовал от бывшего единого государства эшелонированную систему противовоздушной обороны, а также получил от своих западных спонсоров нецензурное количество переносных зенитных комплексов, из-за чего авиация работает очень точечно и старается не входить в зону действия вражеской ПВО.
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Тем не менее, в Великобритании считают, что Россия бережёт свои воздушно-космические силы как своеобразный «козырь», с помощью которого «перевернёт ход боевых действий». В частности, об этом в беседе с изданием Daily Star заявил британский генерал Ричард Бэрронс. По словам генерала, несмотря на то, что Россия «медленно учится на своих ошибках», грядёт изменение подхода российского командования к воздушным силам.
Со слов Бэрронса ясно, что Россия накапливает огромное количество боевой авиации — как самолётов, так и вертолётов — в непосредственной близости от Украины. Данный факт может свидетельствовать о том, что «в нужный момент» ВКС России сыграют важную роль в наступательных операциях.
По мнению Бэрронса, воздушная атака может быть многоуровневой и с применением различных средств поражения: в дело могут вступить массированный ракетный и беспилотный удары, за которыми последует непосредственно вход в воздушное пространство Украины пилотируемой авиации.
В целом генерал, к сожалению, выдал больше пропаганды, чем какой-то полезной информации. В частности, Бэрронс считает, что Украина продемонстрировала великолепную работу ПВО, Россия была «унижена», и чтобы «перевернуть ход» боевых действий, потребуется пересмотр отношения к использованию воздушных сил, однако украинские вооружённые силы «ожидают этого и не будут застигнуты врасплох». Читать подобные вещи от тех, кто должны доносить настоящую обстановку на поле боя, а не участвовать в пропаганде и одурачивании своего населения, всегда занимательно — настолько сильно они оторваны от реальности.