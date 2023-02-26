Генерал, похоже, из диванных войск. Исторг из себя много пропаганды, мало фактов.

До сих пор специальная военная операция больше напоминает сражения, происходившие во времена Первой и Второй мировых войн — с укреплениями, окопами, артиллерией и бронетехникой. Казалось, что в век господства авиации боевые действия будут проходить иначе, но реальность такова, что противник унаследовал от бывшего единого государства эшелонированную систему противовоздушной обороны, а также получил от своих западных спонсоров нецензурное количество переносных зенитных комплексов, из-за чего авиация работает очень точечно и старается не входить в зону действия вражеской ПВО.

реклама

Тем не менее, в Великобритании считают, что Россия бережёт свои воздушно-космические силы как своеобразный «козырь», с помощью которого «перевернёт ход боевых действий». В частности, об этом в беседе с изданием Daily Star заявил британский генерал Ричард Бэрронс. По словам генерала, несмотря на то, что Россия «медленно учится на своих ошибках», грядёт изменение подхода российского командования к воздушным силам.

Со слов Бэрронса ясно, что Россия накапливает огромное количество боевой авиации — как самолётов, так и вертолётов — в непосредственной близости от Украины. Данный факт может свидетельствовать о том, что «в нужный момент» ВКС России сыграют важную роль в наступательных операциях.

По мнению Бэрронса, воздушная атака может быть многоуровневой и с применением различных средств поражения: в дело могут вступить массированный ракетный и беспилотный удары, за которыми последует непосредственно вход в воздушное пространство Украины пилотируемой авиации.

рекомендации 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 25 тр Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

В целом генерал, к сожалению, выдал больше пропаганды, чем какой-то полезной информации. В частности, Бэрронс считает, что Украина продемонстрировала великолепную работу ПВО, Россия была «унижена», и чтобы «перевернуть ход» боевых действий, потребуется пересмотр отношения к использованию воздушных сил, однако украинские вооружённые силы «ожидают этого и не будут застигнуты врасплох». Читать подобные вещи от тех, кто должны доносить настоящую обстановку на поле боя, а не участвовать в пропаганде и одурачивании своего населения, всегда занимательно — настолько сильно они оторваны от реальности.