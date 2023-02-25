Президент Украины Владимир Зеленский, который занимается совсем не тем, чем должен заниматься глава государства, находящегося посреди того, что называет «полномасштабной войной», прокомментировал введённый Евросоюзом десятый пакет антироссийских санкций, в который вошли ограничения против новых банков, физических и юридических лиц, в том числе из третьих стран.
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По мнению Зеленского, этих санкций всё ещё недостаточно: на Украине ожидают, что ЕС сделает «решительные шаги» против корпорации «Росатом» и российской атомной промышленности, увеличит давление на военную и банковскую сферы. Давление на «агрессора», пишет Зеленский, должно усиливаться.
Как это поможет Украине и почему вопрос нужно решать таким образом, а не за столом переговоров, пока условия не стали совсем уж кабальными, украинский лидер предпочитает не уточнять. К слову, Зеленский уже далеко не в первый раз выражает недовольство западными антироссийскими санкциями, считая, что его мнение на этот счёт в самом деле волнует хоть кого-то из тех, кто принимают соответствующие решения.