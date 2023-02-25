Как будто его кто-то спрашивает.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Президент Украины Владимир Зеленский, который занимается совсем не тем, чем должен заниматься глава государства, находящегося посреди того, что называет «полномасштабной войной», прокомментировал введённый Евросоюзом десятый пакет антироссийских санкций, в который вошли ограничения против новых банков, физических и юридических лиц, в том числе из третьих стран.

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По мнению Зеленского, этих санкций всё ещё недостаточно: на Украине ожидают, что ЕС сделает «решительные шаги» против корпорации «Росатом» и российской атомной промышленности, увеличит давление на военную и банковскую сферы. Давление на «агрессора», пишет Зеленский, должно усиливаться.

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Как это поможет Украине и почему вопрос нужно решать таким образом, а не за столом переговоров, пока условия не стали совсем уж кабальными, украинский лидер предпочитает не уточнять. К слову, Зеленский уже далеко не в первый раз выражает недовольство западными антироссийскими санкциями, считая, что его мнение на этот счёт в самом деле волнует хоть кого-то из тех, кто принимают соответствующие решения.