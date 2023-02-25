Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский выразил недовольство десятым пакетом антироссийских санкций ЕС и потребовал их усиления
Как будто его кто-то спрашивает.
рекомендации
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Президент Украины Владимир Зеленский, который занимается совсем не тем, чем должен заниматься глава государства, находящегося посреди того, что называет «полномасштабной войной», прокомментировал введённый Евросоюзом десятый пакет антироссийских санкций, в который вошли ограничения против новых банков, физических и юридических лиц, в том числе из третьих стран.

реклама

По мнению Зеленского, этих санкций всё ещё недостаточно: на Украине ожидают, что ЕС сделает «решительные шаги» против корпорации «Росатом» и российской атомной промышленности, увеличит давление на военную и банковскую сферы. Давление на «агрессора», пишет Зеленский, должно усиливаться.

рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
13700K дешевле 40 тр в Регарде
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Как это поможет Украине и почему вопрос нужно решать таким образом, а не за столом переговоров, пока условия не стали совсем уж кабальными, украинский лидер предпочитает не уточнять. К слову, Зеленский уже далеко не в первый раз выражает недовольство западными антироссийскими санкциями, считая, что его мнение на этот счёт в самом деле волнует хоть кого-то из тех, кто принимают соответствующие решения.

#россия #санкции #украина #политика #евросоюз
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ЕС ввёл ограничения почти на половину своего экспорта в Россию
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

В США признались, что обманули Германию с танками Abrams и рассказали, что Украине не нужны F-16
135
Откровения действующего бойца ЧВК Вагнер – трофейное оружие, страх в глазах врага и много наёмников
27
Как защитнику Отечества приобрести Apple iPhone 14 128Gb со скидкой 50%, инструкция
20
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Февраль)
16
Топ-10 систем охлаждения по версии ритейлеров и пользователей Оверклокерс.ру
9
10 видеокарт среднего уровня, которые будут справляться с играми еще много лет
42
Субъективное мнение об Atomic Heart
45
Кратенький обзор кулера Thermalright Assassin King 120 Plus в связке с Intel Core i5 11400f
13
Самые ожидаемые игровые новинки, которые станут доступны уже в этом году
10
ChiCa 2.5: Прошло 11 дней разработки, проверяю насколько прожорлив мой калькулятор (ГП/ЦП/ОЗУ)
18

Сейчас обсуждают

PanzerK
17:38
Откуда у вас набежало 4600 деревянных?
Кратенький обзор кулера Thermalright Assassin King 120 Plus в связке с Intel Core i5 11400f
MaxA
17:38
А что тут придумывать? Путлер был уважаемый международным лидером, везде желанным. Теперь он мировой изгой, в бункере сидит. Варнер объявлен террористической организацией, Пригожина, если страну Интер...
В США признались, что обманули Германию с танками Abrams и рассказали, что Украине не нужны F-16
PanzerK
17:37
Ну так тестируй кто тебе мешает? Мусор с алиэкспресс нынче в моде. Увы данный кулер не соответствует озвученным в статье требованиям.
Кратенький обзор кулера Thermalright Assassin King 120 Plus в связке с Intel Core i5 11400f
Анастасия Ворошилова
17:36
Перечислил крупные города и какое-то Подгорное.
О дальнобойном оружии для Украины - что именно и основные причины поставок
PanzerK
17:36
Там нет боковой панели, там стекло. В играх температуры 60-70 максимум, так что не вижу смысла упражняться дальше.
Кратенький обзор кулера Thermalright Assassin King 120 Plus в связке с Intel Core i5 11400f
Евгений Шрайнер
17:35
Ага. Но Крым одномоментно, по понятным причинам передать нельзя. Он достаточно долго был под Российским контролем. Думаю, нужно переходное время. Сколько там народу, так или иначе получили Российские ...
Зеленский прокомментировал мирную инициативу Китая: Это не мирный план, но уже что-то
llucul
17:29
Во как подают информацию сейчас - когда Интел была впереди и стоила дороже - говррили ,что скорость любой ценой и цена оправдана. А сейчас ,когда Интел медленнее конкурента и стоит дешевле - говорят ...
Энтузиаст протестировал Ryzen 9 7950X3D в играх и бенчмарке — до 35 % быстрее Core i9-13900K
Faitzz
17:28
И где же 13900к по 490 долларов продают?
Энтузиаст протестировал Ryzen 9 7950X3D в играх и бенчмарке — до 35 % быстрее Core i9-13900K
PanzerK
17:27
Там же написано частота ниже 4,2Ghz не падал, значит нормальный поверлимит. Нагружалось это всё не играми, а синтетикой на 100%, отсюда и такие температуры. Корпус брался из наличия, изначально план...
Кратенький обзор кулера Thermalright Assassin King 120 Plus в связке с Intel Core i5 11400f
Ёшкин кот
17:27
А могут быть и лепестки противопехотные или обычные противопехотки
Украина решила отгородиться от России и Белоруссии 2-километровой минной полосой вдоль границы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем