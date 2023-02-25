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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО заявил, что решение конфликта на Украине зависит от ситуации на поле боя
Генсек НАТО в очередной раз выдал «базу».
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Последнее время на фоне различных заявлений третьих стран о готовности к посредничеству в целях поиска варианта мирного урегулирования украинского конфликта в высоких властных кабинетах вовлечённых в этот конфликт сторон появляются комментарии с оценочными суждениями подобных предложений. В частности, своё мнение по поводу решения конфликта за столом переговоров высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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По мнению администратора Североатлантического альянса, единственным способом разрешения конфликта на Украине всё же является поставка Киеву всё новых и новых вооружений. А от ситуации на поле боя, дескать, и зависит то, как будут вестись переговоры.

Как считает Столтенберг, победа России на Украине станет большой опасностью для НАТО, и никаких намёков на то, что РФ готовится к мирному урегулированию, генсек альянса не видит.

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Иными словами, США и НАТО искусственно сделали нынешний конфликт экзистенциальной угрозой для себя, наговорили слишком много лишнего и столь сильно вложились, что просто «соскочить» с него уже невозможно. Попутно в НАТО продолжают верить в то, что поставки вооружений Киеву способны изменить ход спецоперации. Её хода они, как известно, не меняют, но, безусловно, затягивают её завершение на неопределённые сроки. Ни о какой заботе об Украине со стороны коллективного Запада в данном случае речи вообще не идёт: если бы там заботились о сохранности данного государства, то разбились бы в лепёшку, но способствовали бы переговорам, насколько кабальными бы они не были. Но имеем то, что имеем.

#россия #украина #политика #нато
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