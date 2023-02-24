Последнее время тема возможного прекращения огня на Украине, в том числе при посредничестве третьих стран, вновь вышла в число обсуждаемых. Понятно, что на данном этапе никто объявлять о прекращении огня не станет, поскольку это не соответствует поставленным перед ВС РФ задачам, однако госсекретарь США Энтони Блинкен всё же решил прокомментировать такую возможность.
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По словам Блинкена, которые он произнёс в ходе заседания Совета Безопасности ООН, необходимо трезво рассматривать ситуацию, поскольку прекращение огня будет использовано Россией для «консолидации контроля над территорией» и в целом выиграет время на подготовку к последующим ударам.
Примечательно, что в России мыслят точно также, но с поправкой на то, что перемирие лишь даст НАТО время на безнаказанное накачивание Украины вооружениями в усиленных масштабах.
Проще говоря, ничто сейчас не располагает к прекращению огня, и на данном этапе подобное соглашение явно не в интересах России, которая по всей линии фронта либо ведёт наступательные действия, либо оказывает давление на оборонительные позиции ВСУ.