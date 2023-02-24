Если в европейской «семье» и есть государство, готовое отдать Украине последние штаны с рубашкой, лишь бы насолить России, то это, безусловно, Польша. Не имея в своём распоряжении достаточного количества истребителей в целом, не говоря уже о доступных к отправке на Украину, Польша решила предоставить Киеву, так сказать, «образовательные» услуги.
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Речь идёт о готовности Варшавы принять украинских лётчиков и обучать их управлению истребителями F-16, о чём сегодня заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в рамках визита в Киев.
Самостоятельно Польша такое решение принимать, естественно, не может, поэтому Моравецкий сразу оговорился, что программа по обучению лётчиков ВСУ управлению F-16 если и будет организовываться, то только в рамках того, что Моравецкий назвал широкой коалицией [стран НАТО].
Стоит отметить, что обучение управлению западными истребителями, по самым скромным подсчётам, занимает около 35 месяцев — то есть, три года. Кроме того, многие лётчики утверждают, что легче научиться управлять самолётом с нуля, чем переучиваться управлять другой техникой, полжизни проведя за штурвалом советских «МиГов» и «Сушек». Также важно помнить, что у Украины уже были боеспособные ВВС. На сегодняшний день они практически полностью нейтрализованы, так что неясно, как ход боевых действий могут изменить поставки западной истребительной авиации.