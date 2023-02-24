Последнее время на передний план всё активнее выходит Приднестровье и размещённый в нём российский миротворческий контингент. Вчера Минобороны России заявило о фиксировании наращивания военной группировки ВСУ у границы с Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР) с планами по организации провокации и последующего вторжения в республику. В Минобороны уже предостерегли украинские власти от любых действий подобного характера, заявив, что в случае их выполнения ответ будет «адекватным», теперь же на соответствующую тему высказались в Министерстве иностранных дел.
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Как отметили в МИД РФ, любые действия, которые будут представлять угрозу безопасности российскому миротворческому контингенту в ПМР, гражданам России, а также военнослужащим Оперативной группы российских войск и военным складам в населённом пункте Колбасна, будут расцениваться как нападение на Россию.
На данном этапе, впрочем, не вполне ясно, как Россия может ответить на планируемую провокацию в случае её реализации: Приднестровье отрезано от России Украиной, а переброска военных в случае эскалации в текущих реалиях может выполняться только по морю, что сопряжено с большими рисками в условиях до сих пор наличия у ВСУ береговых систем обороны.