Причём значительно раньше запланированного срока.

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Выполняя не только сугубо функциональную роль, Крымский мост имел также и символическое значение как формальный соединитель с «материковой» частью России. Поэтому когда в октябре прошлого года на мосту произошёл теракт, в результате которого в море обрушились несколько пролётов одной из полос автомобильного движения, на восстановление повреждений были брошены огромные ресурсы. Как итог — за четыре с половиной месяца разрушенные пролёты были восстановлены, и сегодня движение по Крымскому мосту было открыто по всем его полосам, о чём сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Примечательно, что восстановление моста было завершено на 39 дней раньше запланированного срока.

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Как сообщается, были заменены восемь пролётных строений, уложены два слоя асфальтобетонного покрытия и установлены новые мачты освещения. Восстановление моста велось круглосуточно, а в работах ежедневно участвовали до пятисот человек и пятидесяти единиц техники, в том числе два плавучих подъёмных крана.

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Дальше предстоит завершить работы по ремонту железнодорожной ветки Крымского моста. Поскольку она получила незначительные повреждения, с этим делом можно было повременить. По словам Хуснуллина, работы на данном направлении завершат в июле.