Произошедшие в прошлом году события, как известно, напрямую затронули в том числе и Беларусь: на страну хоть и были наложены многократно менее слабые санкции, чем на Россию, но влияние на экономическую ситуацию они всё же оказали. Пришлось «выкручиваться», и единственным логичным вариантом была переориентация экспорта с Запада на Восток. О том, что белорусский экспорт в Россию за 2022 год увеличился на 50 %, а в другие страны СНГ на 41 %, сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Пётр Пархомчик.
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При этом необходимо отметить, что речь в докладе Пархомчика шла непосредственно о промышленной продукции — той, за которую отвечает Министерство промышленности. Насколько увеличился экспорт сельскохозяйственной, бытовой и прочей продукции, не уточняется, но рискнём предположить, что показатели примерно соответствуют показателям белорусского Минпрома.
По словам Пархомчика, белорусская промышленность «не просто пережила трудные времена, но крепко встала на ноги». В нынешнем году в правительстве ожидают возвращения показателей производства к доковидному уровню.