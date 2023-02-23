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Музыкальная группа Daft Punk (распалась, есть соответствующее видео на YouTube) выпустит расширенную версию своего последнего альбома Random Access Memories. Об этом сообщили сами музыканты. Специальное издание посвящено 10-летию пластинки, релиз которой состоялся в 2013-м году.

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В расширенный альбом войдут девять ранее нигде не издававшихся или редких бонусных треков общей продолжительностью 35 минут. Сам релиз такого издания должен состояться 12 мая 2023 года.

Напомним, Random Access Memories — четвёртый и последний студийный альбом французского дуэта «роботов». В своё время он получил престижную премию «Грэмми» в номинациях «Альбом года», а также «Лучший электронный/танцевальный альбом» и «Лучший инжиниринг альбома, не классического».

Список треков мы тоже уже знаем, вот он:

Give Life Back to Music

The Game of Love

Giorgio by Moroder

Within

Instant Crush

Lose Yourself To Dance

Touch

Get Lucky

Beyond

Motherboard

Fragments of Time

Doin’ it right

Contact

Horizon Ouverture

Horizon (Japan CD)

GLBTM (Studio Outtakes)

Infinity Repeating (2013 Demo)

GL (Early Take)

Prime (2012 Unfinished)

LYTD (Vocoder Tests)

The Writing Of Fragments Of Time

Touch (2021 Epilogue)

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Группа Daft Punk объявила о своём распаде 22 февраля 2021 года, до того самого дня она просуществовала 28 лет.