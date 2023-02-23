Музыкальная группа Daft Punk (распалась, есть соответствующее видео на YouTube) выпустит расширенную версию своего последнего альбома Random Access Memories. Об этом сообщили сами музыканты. Специальное издание посвящено 10-летию пластинки, релиз которой состоялся в 2013-м году.
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В расширенный альбом войдут девять ранее нигде не издававшихся или редких бонусных треков общей продолжительностью 35 минут. Сам релиз такого издания должен состояться 12 мая 2023 года.
Напомним, Random Access Memories — четвёртый и последний студийный альбом французского дуэта «роботов». В своё время он получил престижную премию «Грэмми» в номинациях «Альбом года», а также «Лучший электронный/танцевальный альбом» и «Лучший инжиниринг альбома, не классического».
Список треков мы тоже уже знаем, вот он:
- Give Life Back to Music
- The Game of Love
- Giorgio by Moroder
- Within
- Instant Crush
- Lose Yourself To Dance
- Touch
- Get Lucky
- Beyond
- Motherboard
- Fragments of Time
- Doin’ it right
- Contact
- Horizon Ouverture
- Horizon (Japan CD)
- GLBTM (Studio Outtakes)
- Infinity Repeating (2013 Demo)
- GL (Early Take)
- Prime (2012 Unfinished)
- LYTD (Vocoder Tests)
- The Writing Of Fragments Of Time
- Touch (2021 Epilogue)
Группа Daft Punk объявила о своём распаде 22 февраля 2021 года, до того самого дня она просуществовала 28 лет.