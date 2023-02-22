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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Байден считает «большой ошибкой» приостановку Россией своего участия в ДСНВ
Риторический вопрос: считает ли Байден ошибкой хоть что-то из внешней политики США?
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Сегодня Совет Федерации России принял закон о приостановке участия страны в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Данное политическое решение вызвало большой переполох на Западе вкупе с массой осуждающих заявлений, к которым сегодня присоединился и президент США Джо Байден. В отличие от других западных политиков, Байден был крайне немногословен и просто назвал случившееся «большой ошибкой».

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Здесь важно понимать, что односторонние выходы США из основополагающих договоров, закреплявщих международную безопасность и избавлявших человечество от риска тотальной ядерной аннигиляции, в самих Штатах «большой ошибкой» не считают. А ведь именно эти и многие другие необдуманные действия Соединённых Штатов и привели к коллапсу доверия России к Вашингтону и ведомому им коллективному Западу, вынуждая пересматривать свою внешнюю политику, включая и её оборонную часть.

#россия #сша #политика
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Overseer man
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den fed
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Из-за нехватки боеприпасов потери ЧВК «Вагнер» в Бахмуте увеличились в 5 раз – Пригожин
Oleg Tereshkin
17:49
у тя в хрюкландии лучше ))
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MaxA
17:48
Еще забавная цитата, наш мэр Терехов сказал, и он прав: после того, что было главные русофобы в стране - восточная Украина. Это ж тут бабушки порожками с ядом угощали после чего командование запретило...
Киевский чиновник считает, что война закончится, когда украинские танки будут на Красной площади
Сергей Стерлин
17:48
Я тебе по три копейки каждым своим ответом подгоняю. Где благодарность, чмоня?
Из-за нехватки боеприпасов потери ЧВК «Вагнер» в Бахмуте увеличились в 5 раз – Пригожин
Собакевич
17:47
Вы, по-видимому, не имели "удовольствия" сравнить продукцию фабрики Скороход с не шибко крутыми, всего лишь чешскими, или югославскими ботиночками - не Адидасом каким-нибудь даже. Лично у меня от этой...
Что если бы коммунизм победил капитализм - как бы развивалась сфера технологий и IT
am8086
17:46
Потому, что Пригожин не воюет за страну, он воюет за бабки. Сам ведь сказал: "У Вагнера есть и другие клиенты".
Из-за нехватки боеприпасов потери ЧВК «Вагнер» в Бахмуте увеличились в 5 раз – Пригожин
Oleg Tereshkin
17:45
алее васян .. у музыкантов своя арта и авиация ,боеприпасов не дают
Пригожин пообещал не выводить ЧВК «Вагнер» из Бахмута, но проблема с поставками снарядов не решена
Собакевич
17:42
Какого дефицита не было? Что вы помещаете в эту категорию, какие товары и услуги? Какие регионы и города СССР вы рассматриваете в этом аспекте?
Что если бы коммунизм победил капитализм - как бы развивалась сфера технологий и IT
Александр Фролов
17:38
А может мужика отмороженного с пулеметом?
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