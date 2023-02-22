Сегодня Совет Федерации России принял закон о приостановке участия страны в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Данное политическое решение вызвало большой переполох на Западе вкупе с массой осуждающих заявлений, к которым сегодня присоединился и президент США Джо Байден. В отличие от других западных политиков, Байден был крайне немногословен и просто назвал случившееся «большой ошибкой».
реклама
Здесь важно понимать, что односторонние выходы США из основополагающих договоров, закреплявщих международную безопасность и избавлявших человечество от риска тотальной ядерной аннигиляции, в самих Штатах «большой ошибкой» не считают. А ведь именно эти и многие другие необдуманные действия Соединённых Штатов и привели к коллапсу доверия России к Вашингтону и ведомому им коллективному Западу, вынуждая пересматривать свою внешнюю политику, включая и её оборонную часть.