Риторический вопрос: считает ли Байден ошибкой хоть что-то из внешней политики США?

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Сегодня Совет Федерации России принял закон о приостановке участия страны в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Данное политическое решение вызвало большой переполох на Западе вкупе с массой осуждающих заявлений, к которым сегодня присоединился и президент США Джо Байден. В отличие от других западных политиков, Байден был крайне немногословен и просто назвал случившееся «большой ошибкой».

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Здесь важно понимать, что односторонние выходы США из основополагающих договоров, закреплявщих международную безопасность и избавлявших человечество от риска тотальной ядерной аннигиляции, в самих Штатах «большой ошибкой» не считают. А ведь именно эти и многие другие необдуманные действия Соединённых Штатов и привели к коллапсу доверия России к Вашингтону и ведомому им коллективному Западу, вынуждая пересматривать свою внешнюю политику, включая и её оборонную часть.