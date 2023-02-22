Пока не очень футуристично, но дайте производителю время.

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Компания Alauda Aeronautics, которая занимается в данный момент разработкой целой серии летающих гоночных автомобилей Airspeeder, представила Airspeeder MK4 — первый в мире летающий гоночный автомобиль с экипажем.

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По задумке производителя, новый Airspeeder MK4 должен стать первым в мире летающим гоночным автомобилем с экипажем. Он должен стать развитием идей дистанционно управляемого MK3. Компания также заявляет, что это самый быстрый электрический автомобиль с вертикальным взлётом и посадкой — максимальная скорость достигает 360 км/ч. Скорость может быть достигнута всего за 30 секунд с места старта.

Трансмиссия гоночного автомобиля состоит из четырёх индивидуально регулируемых пар роторов, установленных на шарнирах, напечатанных на 3D-принтере. Энергия в данном случае поступает от турбогенератора Thunderstrike, использующего водород в качестве топлива для выработки до 1341 л.с. мощности для аккумуляторов и двигателей.

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Прогнозируемая дальность полёта составляет более 300 км, масса Airspeeder MK4 составляет 950 кг. Публике устройство покажут 7 марта на инновационном фестивале Southstart в Великобритании. Первые испытания шасси и трансмиссии должны пройти в первом квартале 2023 года.