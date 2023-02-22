Тот самый глава Евродипломатии, который вместо дипломатии призывает поставлять ВСУ больше оружия.

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Давно не секрет, что в Евросоюзе на своих должностях сидят люди, которым даже охрану подъезда жилого дома на предмет «свой-чужой» доверять не стоит. Вот и глава Евродипломатии Жозеп Боррель, который постоянно призывает наращивать поставки оружия Украине, считая это единственным способом разрешения конфликта, продолжает делать заявления, слабо сочетающиеся с его должностью.

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Как известно, вчера Россия приостановила своё участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III), сославшись на трудности с его выполнением со стороны США, односторонний выход Штатов из других основополагающих договоров по безопасности, а также в целом агрессивную политику НАТО и его обладающих ядерным вооружением стран в частности.

О данном событии уже высказались все европейские политики и лица, причисляющие себя к таковым. Прокомментировал приостановку Россией участия в ДСНВ и Жозеп Боррель, заявивший, что принятое РФ решение «разрушает систему международной безопасности» и вынуждает подумать о принятии действий по выработке новых мер в международной безопасности.

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По необъяснимой причине европейские функционеры продолжают считать, что они ничего для разрушения системы международной безопасности не сделали и не делают, а реакция России не ответная, а превентивная.