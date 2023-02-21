Почему же тогда дела расходятся со словами, господин президент?

Сегодня был день интересный день с политической точки зрения. Президент России выступил с посланием Федеральному собранию, в котором в том числе выдал «базу» касательно чрезмерного уровня вовлечённости США в конфликт на Украине со стороны последней. Спустя несколько часов в Варшаве выступил президент США Джо Байден, где помимо изрядной доли клишированных заявлений также уделил время обещанному «обращению к россиянам».

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По словам Байдена, которые он произнёс в рамках этого сегмента своего обращения, вопреки тому, что сегодня сказал Путин, США и страны Европы «не собираются устанавливать под контроль или уничтожать Россию, Запад не вынашивал планов атаки России, а миллионы российских граждан не являются [для Запада] врагами». Боевые действия на Украине Байден назвал трагедией, в которой не было никакой необходимости.

Далее Байден, продолжая по традиции олицетворять политику России с её президентом заявил, что Путин «выбрал эту войну» и может закончить её «одним словом», в то время как окончание сопротивления со стороны Украины будет означать её (Украины) конец.

Важно понимать, что речь Байдена носила исключительно подбадривающий характер. В ней не промелькнуло ни слова о том, что Россия призывала США и НАТО прислушаться к своим опасениям и задокументировать отказ от политики расширения данного блока к границам России, на что получила фактически прямой отказ. Также в речи Байдена не было ни слова о том, что этот вооружённый конфликт продолжается до сих пор, усугубляя трагедию украинского народа, исключительно из-за так называемой военной помощи со стороны Запада, без которой боевые действия бы давно закончились мирными переговорами.

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При этом не стоит полагать, что в Вашингтоне не понимают причинно-следственных связей касательно данного конфликта, просто так уж вышло, что США из самых разных соображений не готовы допустить того, чтобы Россия добилась поставленной перед собой задачи. Отсюда и беспрецедентные незаконные санкции и прочие ограничения, призванные «удушить» российскую экономику и максимально навредить простому населению. С друзьями-партнёрами, так не поступают: с ними ведут конструктивный диалог и идут на компромиссы, даже если они будут означать частичный отказ от своей внешней политики.