Похоже, дошло, что шутки закончились.

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Сегодня стало известно, что Россия приостанавливает своё участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на фоне активного вовлечения США в военный конфликт на Украине и выхода самих Штатов из основополагающих двухсторонних договоров, укреплявших международную безопасность.

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Событие неординарное, поэтому его уже прокомментировали в Государственном департаменте США и в секретариате НАТО. Так, представитель Госдепа Нед Прайс призвал Россию прекратить «бряцание» ядерным оружием и начать вести себя ответственно, попутно вспомнив заявления российской стороны и, повторив за ней, дополнив, что в ядерном конфликте не может быть победителей, поэтому она не должна вестись.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг же высказался менее сдержанно. Столтенберг выразил сожаление о приостановке Россией своего участия в ДСНВ и отметил, что данное решение Москвы «демонтировало» всю архитектуру контроля над вооружениями. Как говорится, в чужом глазу видят соломинку, в своём не видят и бревна.