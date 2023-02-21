Казалось, что угроза гарантированного взаимного уничтожения, которая в англоговорящем мире носила зловещую «безумную» аббревиатуру MAD (Mutual Assured Destruction), давным-давно миновала, и на нашем веку уже не вернётся. Но, по всей видимости, в США готовы на всё, чтобы этот «безумный» мир, позволяющий тратить огромные деньги налогоплательщиков на выполнение заказов у частных предприятий военно-промышленного комплекса, стал не только прошлым, но и нашим настоящим и будущим.
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В рамках сегодняшнего послания Федеральному собранию Путин заявил, что в Вашингтоне рассматривают возможность возобновления проведения ядерных испытаний. Если это случится, то, по словам президента, Россия также проведёт ядерные испытания, дабы сохранить глобальный стратегический паритет.
Соответствующие поручения, добавил Путин, уже отданы Минобороны и «Росатому».
Также сегодня президент объявил о приостановке Россией участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.