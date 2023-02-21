А образ Запада «как тихой гавани» растворился.

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Буквально только что завершилось ежегодное послание Президента Федеральному собранию. В его рамках традиционно было много «воды» и «базы», однако отдельные части послания имеет смысл рассмотреть с точки зрения изменившегося отношения российских властей к так называемым бизнесменам, которые в своё время вывели «заработанные» в России деньги на Запад, а после шквала санкций всё потеряли.

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В своём послании Путин затронул тему образа Запада как некой безопасной тихой гавани для вывода капиталов. Произошедшие в прошлом году события, отметил президент, наглядно показали, что этот образ «оказался фальшивкой», а российских бизнесменов, имевших счета и имущество на Западе, «просто ограбили там».

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При этом Путин добавил, что для Запада российские бизнесмены всегда будут чужими, а в самой России никто в народе не пожалел тех, чья история закончилась таким образом. Как справедливо отметил президент, народ помнит и грабительскую приватизацию 90-х, и показушно роскошную жизнь новообразованных «элит». По мнению Путина, бессмысленно сейчас унижаться и «бегать с протянутой рукой, выпрашивая свои денежки»: нужно принять реальность и по-новому выстроить свою работу, запуская в России новые проекты и вкладывая деньги в свою страну.