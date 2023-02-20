Глава Службы военной разведки и безопасности Нидерландов Ян Свилленс заявил, что его страну должны будут покинуть 17 российских дипломатов в рамках голландского решения об уравнивании численности работников дипломатической миссии, работающей в двух странах. Об этом заявило издание ТАСС со ссылкой на материал Нидерландской телерадиовещательной корпорации.
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Напомним, до настоящего момента было известно, что высылке подвергнутся только 10 дипломатических работников Российской Федерации. Сейчас же Свилленс уточнил, что «речь идёт о 17 дипломатах». Глава Службы военной разведки и безопасности Нидерландов также утверждает, что его страна «перестала принимать новых людей, о которых известно, что они являются сотрудниками разведки».
В минувшую субботу МИД Нидерландов заявил о заработавшем ограничении числа работающих в стране дипломатов из РФ. Покинуть Нидерланды сотрудникам дипломатической миссии предписано в течение двух недель. По решению голландского кабинета министров, в российском посольстве в Гааге может работать не больше дипломатов, чем в посольстве Нидерландов в Москве. Также голландские власти постановили закрыть торговое представительство РФ в Амстердаме.