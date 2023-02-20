Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Дипломатия наоборот: Нидерланды высылают 17 российских дипломатов
Якобы для достижения паритета по дипмиссии.
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Глава Службы военной разведки и безопасности Нидерландов Ян Свилленс заявил, что его страну должны будут покинуть 17 российских дипломатов в рамках голландского решения об уравнивании численности работников дипломатической миссии, работающей в двух странах. Об этом заявило издание ТАСС со ссылкой на материал Нидерландской телерадиовещательной корпорации.

реклама

Напомним, до настоящего момента было известно, что высылке подвергнутся только 10 дипломатических работников Российской Федерации. Сейчас же Свилленс уточнил, что «речь идёт о 17 дипломатах». Глава Службы военной разведки и безопасности Нидерландов также утверждает, что его страна «перестала принимать новых людей, о которых известно, что они являются сотрудниками разведки».

рекомендации
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

В минувшую субботу МИД Нидерландов заявил о заработавшем ограничении числа работающих в стране дипломатов из РФ. Покинуть Нидерланды сотрудникам дипломатической миссии предписано в течение двух недель. По решению голландского кабинета министров, в российском посольстве в Гааге может работать не больше дипломатов, чем в посольстве Нидерландов в Москве. Также голландские власти постановили закрыть торговое представительство РФ в Амстердаме.

#мировая политика
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Обзор отличной мыши A4Tech Bloody W70 Max - топ за свои деньги
35
Киев потребовал от Берлина запрещенное оружие - кассетные боеприпасы и фосфорные бомбы
35
Пекин ввёл многомиллиардные санкции против американских корпораций Raytheon и Lockheed Martin
7
Как я собрал игровой ПК более, чем за 320 000 рублей благодаря Overclockers.ru
136
Обзор всех полезных новшеств Windows 11 22H2 в 2023 году
14
Собираю ультимативный геймерский ПК под себя за 150 000р – Ryzen 7 5800X3D + GeForce RTX 3070 Ti
34
Россия нарастила объемы производства Су-57М - первый полк будет сформирован к концу 2023 года — MWM
15
США пытаются сократить "гиперзвуковой разрыв" с Россией и Китаем - Asia Times
2
ТОП 10 нейросетей, которые облегчат вам задачу во много раз при заработке в интернете
2
Ложь и обманутые надежды от современного игростроя
12

Сейчас обсуждают

am8086
21:49
> Напиши статью об устройстве КНДР. "Издавайся или умри"? Это попахивает > Я думаю, что будет интересно почитать. Ланькова почитайте или Асмолова. > Хотя, такие заявления обычно делают люди неграмот...
Как будущий генеральный секретарь КНДР взяла на вооружение российскую тактику
terenty79
21:49
на кой они нужны? лучшеб кукурузники новые делали, чтоб с них ракеты можно было запускать, и планирующие бомбы с баражирующими беспилотниками. и дешего и сердито. и очень быстро их можно клепать и чи...
Россия нарастила объемы производства Су-57М - первый полк будет сформирован к концу 2023 года — MWM
kilobait3
21:48
мы и на пошлём коль нужно! всех вас скопом очень дружно!
Киев потребовал от Берлина запрещенное оружие - кассетные боеприпасы и фосфорные бомбы
kilobait3
21:46
эти твари и зачиняют войны!
Киев потребовал от Берлина запрещенное оружие - кассетные боеприпасы и фосфорные бомбы
kilobait3
21:46
всем срут. просто кто то съедает большие порции1
Киев потребовал от Берлина запрещенное оружие - кассетные боеприпасы и фосфорные бомбы
kilobait3
21:44
предлагаю вывести российские войска и засеять всю европу тополями! на три буквы все эти нации уродов!
Киев потребовал от Берлина запрещенное оружие - кассетные боеприпасы и фосфорные бомбы
Александр Лавришек
21:43
Согласен, Валентин, но все же хочется не прогадать. Думаете сборка подойдёт и не нужно рассматривать другую материнку?
Как я собрал ПК на Ryzen и новой плате AM4 в 2023 году и получил кучу проблем
boris558
21:40
Наверное будет обновлениe диспечера задач Windows - так же как он распределяет работу м/у П и Е ядрами у Интел, будет разпределят игры на ядра с кешем и фоновые процесы на осталные ядра.
Самый мощный игровой процессор AMD Ryzen 9 7950X3D с 144 Мб 3D-кэша впервые появился в бенчмарках
Bernigan
21:37
Получил инсайд от АМД наверное, ведь 7900XTX и XT вообще никто не покупает
NVIDIA хочет заставить геймеров покупать GeForce RTX 4080, ограничивая поставки RTX 4090 — инсайд
Дмитрий Вуди
21:37
У тебя за щекой иожет?
Пригожин: Всё тонет и вязнет, никаких решений не принимается
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем