Автомобильная компания Porsche собирается в будущем перейти на разработку и выпуск электромобилей, но в ближайшее время в продаже можно будет найти автомобили с двигателями внутреннего сгорания тоже. Если же говорить о «зелёном» лагере компании, то первым полностью электрическим автомобилем считается Porsche Taycan. Вскоре компанию ему составят ещё несколько новинок.
реклама
В 2024 году модельный ряд Porsche будет расширен полностью электрической версией компактного кроссовера Macan, а ещё через год появятся экологические версии Boxster и Cayman. В 2026 году автопроизводитель собирается добавить в свой модельный ряд полностью электрический вариант Cayenne. Наконец, в 2027 году должен дебютировать семиместный SUV, который сейчас известен под индексом K1.
Обновлённая версия Porshe Cayenne с двигателем внутреннего сгорания должна появиться через пару лет — с новым внешним видом, доработанным салоном и рядом других улучшений.