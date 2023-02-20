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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Автомобильная компания Porsche собирается в будущем перейти на разработку и выпуск электромобилей, но в ближайшее время в продаже можно будет найти автомобили с двигателями внутреннего сгорания тоже. Если же говорить о «зелёном» лагере компании, то первым полностью электрическим автомобилем считается Porsche Taycan. Вскоре компанию ему составят ещё несколько новинок.

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В 2024 году модельный ряд Porsche будет расширен полностью электрической версией компактного кроссовера Macan, а ещё через год появятся экологические версии Boxster и Cayman. В 2026 году автопроизводитель собирается добавить в свой модельный ряд полностью электрический вариант Cayenne. Наконец, в 2027 году должен дебютировать семиместный SUV, который сейчас известен под индексом K1.

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Обновлённая версия Porshe Cayenne с двигателем внутреннего сгорания должна появиться через пару лет — с новым внешним видом, доработанным салоном и рядом других улучшений.