Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский выразил надежду на то, что Китай придерживается прагматичной позиции в отношении Украины
Иначе, считает президент Украины, велик риск Третьей мировой.
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

В настоящее время Китай занимает нейтральную позицию в отношении российско-украинского конфликта. С подачи американских руководителей ходят слухи, что Пекин оказывает Москве «нелетальную» помощь, однако никаких доказательств этому предоставлено не было. На то, что Китай сохранит «прагматичную позицию» в отношении конфликта, выразил надежду президент Украины Владимир Зеленский.

реклама

По словам Зеленского, он надеется, что международное сообщество поддержит его «мирный план из 10 пунктов», подразумевающий гарантии безопасности в том числе и со стороны Китая. Отношения Украины с Китаем, продолжает Зеленский, всегда были очень хорошими, и он рассчитывает, что прагматичная позиция Пекина по вопросу конфликта не изменится, потому что в противном случае существует риск Третьей мировой войны.

рекомендации
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

По какой-то немыслимой причине Зеленский не считает, что отсутствие прагматичной позиции всего коллективного Запада в отношении российско-украинского конфликта не несёт в себе рисков Третьей мировой войны. Важно понимать, что Запад оказывает Украине беспрецедентную военную и финансовую помощь, без которой страна бы уже давно утратила всякую возможность оказывать сопротивление, а также постоянно повышает ставки и уровень эскалации, что само по себе опасно и чревато распространением боевых действий за пределы Украины. С непредсказуемыми последствиями.

#китай #украина #политика #боевые действия
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

В Минпромторге подтвердили, что современные истребители Су-57 активно применяются в ходе СВО
Новый премьер Молдовы считает, что ВС РФ должны уйти из Приднестровья
Китайской полупроводниковой промышленности нужны кадры и фундаментальные исследования
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Обзор отличной мыши A4Tech Bloody W70 Max - топ за свои деньги
34
Киев потребовал от Берлина запрещенное оружие - кассетные боеприпасы и фосфорные бомбы
29
Пекин ввёл многомиллиардные санкции против американских корпораций Raytheon и Lockheed Martin
7
Собираю ультимативный геймерский ПК под себя за 150 000р – Ryzen 7 5800X3D + GeForce RTX 3070 Ti
34
Обзор всех полезных новшеств Windows 11 22H2 в 2023 году
10
Как я собрал игровой ПК более, чем за 320 000 рублей благодаря Overclockers.ru
61
ТОП 10 нейросетей, которые облегчат вам задачу во много раз при заработке в интернете
2
Киев пожаловался Западу, что Россия "обманывает" ПВО Украины запуская ложные ракеты и воздушные шары
6
Ложь и обманутые надежды от современного игростроя
9
Мои впечатления от игры The Sinking City. Часть 1
+

Сейчас обсуждают

Дмитрий
15:29
смешной ты!)))
Байден встретился с Зеленским в Киеве и пообещал новый пакет военной помощи
Шпак
15:29
это ящик с гавном, а где комп
Как я собрал игровой ПК более, чем за 320 000 рублей благодаря Overclockers.ru
Дмитрий
15:29
Китай за нас, дошираков им не видать!))) Будут траву жрать!)))
Байден встретился с Зеленским в Киеве и пообещал новый пакет военной помощи
lesnoybrodyaga
15:28
пишут, что пуканы ватанов полыхают с неистовой силой
Байден встретился с Зеленским в Киеве и пообещал новый пакет военной помощи
Мuхаa
15:28
Вы походу еще не поняли что в статье излиты фантазии автора этой статьи... Содержание реальных заявлений находиться на других сайтах, где не пишут сказки
Главком ВСУ генерал Залужный уже подготовил наступление украинских сил на Запорожском направлении
MAXIMST
15:28
математика простая: Тебе палит продает за 140, то что стоит 70, а Стрикс или FE за 170, то что стоит 140. Конечно есть погрешности в виде барыг но, в целом ты понял о чем я. Это как вместо мерседеса Г...
Как я собрал игровой ПК более, чем за 320 000 рублей благодаря Overclockers.ru
kitava
15:27
Именно прагматичную. То есть чем больше Вашингтон увязнет на Украине тем меньше сил у него на Китай.
Зеленский выразил надежду на то, что Китай придерживается прагматичной позиции в отношении Украины
Мuхаa
15:27
О великий ктулху, что ж ты раньше молчал. Чуваки то не в курсе... :DDD
Главком ВСУ генерал Залужный уже подготовил наступление украинских сил на Запорожском направлении
Каа
15:26
Там скоро дошики понадобятся, чтобы хоть как-то народ выживал, а эти ваши пакеты...
Байден встретился с Зеленским в Киеве и пообещал новый пакет военной помощи
Артём Николаев
15:25
А у нас Москвич.
Nissan в 2025 году представит электрические модели Juke, Rogue и Rogue Sport
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем