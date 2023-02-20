В настоящее время Китай занимает нейтральную позицию в отношении российско-украинского конфликта. С подачи американских руководителей ходят слухи, что Пекин оказывает Москве «нелетальную» помощь, однако никаких доказательств этому предоставлено не было. На то, что Китай сохранит «прагматичную позицию» в отношении конфликта, выразил надежду президент Украины Владимир Зеленский.
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По словам Зеленского, он надеется, что международное сообщество поддержит его «мирный план из 10 пунктов», подразумевающий гарантии безопасности в том числе и со стороны Китая. Отношения Украины с Китаем, продолжает Зеленский, всегда были очень хорошими, и он рассчитывает, что прагматичная позиция Пекина по вопросу конфликта не изменится, потому что в противном случае существует риск Третьей мировой войны.
По какой-то немыслимой причине Зеленский не считает, что отсутствие прагматичной позиции всего коллективного Запада в отношении российско-украинского конфликта не несёт в себе рисков Третьей мировой войны. Важно понимать, что Запад оказывает Украине беспрецедентную военную и финансовую помощь, без которой страна бы уже давно утратила всякую возможность оказывать сопротивление, а также постоянно повышает ставки и уровень эскалации, что само по себе опасно и чревато распространением боевых действий за пределы Украины. С непредсказуемыми последствиями.