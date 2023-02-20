Недавно в Молдове произошла смена правительства, вызванная в том числе резким недовольством молдаванами проводимой прежним правительством политикой. Уроков из произошедшего молдавские политики не усвоили, поэтому новый премьер-министр страны Дорин Речан в своём заявлении позволил себе несколько неоднозначных комментариев.
реклама
В частности, Речан заявил, что Приднестровье «нуждается» в демилитаризации, и, как следствие, российские войска «должны покинуть регион». Далее новый молдавский премьер позволил себе заявление о том, что Россия якобы ведёт против Молдовы «гибридную войну» и подавляет демократические процессы.
До чего эта риторика доведёт Молдову, покажет время. К сожалению, во всех странах, в политику которых активно вмешиваются Соединённые Штаты, о здравомыслии и логике среди политических «элит» говорить не приходится. Оно и понятно: здравомыслящие будут заботиться об интересах своих стран, а не чужих, поэтому таковых во власть не продвигают.