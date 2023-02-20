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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Новый премьер Молдовы считает, что ВС РФ должны уйти из Приднестровья
А жителей Приднестровья премьер Молдавии спросить не хочет? Европа же. Демократия.
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Недавно в Молдове произошла смена правительства, вызванная в том числе резким недовольством молдаванами проводимой прежним правительством политикой. Уроков из произошедшего молдавские политики не усвоили, поэтому новый премьер-министр страны Дорин Речан в своём заявлении позволил себе несколько неоднозначных комментариев.

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В частности, Речан заявил, что Приднестровье «нуждается» в демилитаризации, и, как следствие, российские войска «должны покинуть регион». Далее новый молдавский премьер позволил себе заявление о том, что Россия якобы ведёт против Молдовы «гибридную войну» и подавляет демократические процессы.

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До чего эта риторика доведёт Молдову, покажет время. К сожалению, во всех странах, в политику которых активно вмешиваются Соединённые Штаты, о здравомыслии и логике среди политических «элит» говорить не приходится. Оно и понятно: здравомыслящие будут заботиться об интересах своих стран, а не чужих, поэтому таковых во власть не продвигают.

#политика #молдова #молдавия #приднестровье
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Madarator
15:39
Хех. А ничего что смысл не только "продержаться" больше одного дня? А злы ли вы ш потому что так и не поняли, зачем вы потратили время на эту статью. На самом деле я понимаю ваше разочарование, но...
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Нее, не надо нам это под боком, пускай Польша заберет, доги спишут.
Киев получит современные истребители только после завершения российской спецоперации - МО Британии
Константин Вотинцев
15:34
Куда ещё дармоедов молдаван хохлов не хватает что-ли самим надо развиваться а наши умные правители туда ща трилионы пулять будут зачем о своей стране думать
В ВСУ допускают, что ЧВК "Вагнер" сознательно даёт прибыть украинскому подкреплению в город
Артём Николаев
15:34
Заметка не про компы - хейт, заметка по компы - тоже хейт.
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