А жителей Приднестровья премьер Молдавии спросить не хочет? Европа же. Демократия.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Недавно в Молдове произошла смена правительства, вызванная в том числе резким недовольством молдаванами проводимой прежним правительством политикой. Уроков из произошедшего молдавские политики не усвоили, поэтому новый премьер-министр страны Дорин Речан в своём заявлении позволил себе несколько неоднозначных комментариев.

реклама

В частности, Речан заявил, что Приднестровье «нуждается» в демилитаризации, и, как следствие, российские войска «должны покинуть регион». Далее новый молдавский премьер позволил себе заявление о том, что Россия якобы ведёт против Молдовы «гибридную войну» и подавляет демократические процессы.

рекомендации 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

До чего эта риторика доведёт Молдову, покажет время. К сожалению, во всех странах, в политику которых активно вмешиваются Соединённые Штаты, о здравомыслии и логике среди политических «элит» говорить не приходится. Оно и понятно: здравомыслящие будут заботиться об интересах своих стран, а не чужих, поэтому таковых во власть не продвигают.