Но обо всех особенностях, преимуществах и недостатках расскажут военные. Наверное.

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О том, что суперсовременные многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 применяются в ходе специальной операции, известно уже относительно давно: первые сведения о применении самых современных российских военных самолётов в рамках боевых задач появлялись ещё летом прошлого года. Впоследствии эту информацию в октябре подтверждал тогдашний командующий СВО генерал армии Сергей Суровикин, ну а сегодня очередь дошла до министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

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По словам министра, Су-57 в ходе СВО «решает многоплановые задачи по поражению как воздушных, так и наземных целей», но, по мнению Мантурова, будет корректнее, если эффективность применения данных образцов техники оценит Минобороны.

Дополнительно Мантуров высоко оценил возможности Су-35С и Су-34. Первому, убеждён глава Минпромторга, «нет равных в воздушных боях», а второй позволяет эффективно уничтожать наземные цели.

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К слову, Су-35 в настоящее время также продаётся на экспорт. Недавно о закупке партии данных самолётов поколения «4++» сообщили в Иране.