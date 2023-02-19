Можно не сомневаться, у Кадырова уж точно всё получится.

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Тема ЧВК «Вагнер» не только является одной из самых ходовых на нашем ресурсе среди его внештатных писателей, но и в целом пользуется спросом в российском информационном поле. Удивляться этому не приходится: «вагнеровцы» показали себя как высокопрофессиональные дисциплинированные воины, способные эффективно выполнять поставленные задачи.

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Затронуть тему ЧВК «Вагнер» решил и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По словам Кадырова, частная военная компания Евгения Пригожина сумела достичь внушительных результатов, и уже сейчас подвела черту «под разговорами о необходимости ЧВК».

Как отметил чеченский лидер, подобные формирования «нужны и необходимы», поэтому он лично собирается после завершения работы на госслужбе всерьёз заняться созданием собственной ЧВК, способной составить конкуренцию «вагнеровцам».

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Стоит отметить, что ЧВК в современном мире действительно необходимы, поскольку позволяют проводить операции за рубежом, не привлекая к этому регулярные вооружённые силы государства, что вызвало бы международный резонанс. Как известно, ЧВК «Вагнер» также активно работает на африканском континенте, помогая местным правительствам избавиться от остатков колониального прошлого.