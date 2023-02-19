Ожидать другого было бы странно.

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Пока одна часть населения с надеждой, а другая с опасением ожидает послания президента России Федеральному собранию, на протяжении уже нескольких недель множатся слухи о темах, которые будут затронуты в его рамках. Логично и совершенно справедливо предположить, что как минимум значительная часть послания будет посвящена СВО в целом и её ходу в частности, и вот, сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия-1» подтвердил, что Путин «много внимания» уделит специальной операции в ходе своего послания Федеральному собранию.

реклама

По словам Пескова, СВО так или иначе влияет на жизнь каждого, поэтому естественно, что все хотят услышать «оценку спецоперации, оценку происходящего, оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся и как мы пойдём развиваться дальше».

«Это главное, на чём так или иначе будет концентрироваться президент», — ответил Песков.

рекомендации 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 13700K дешевле 40 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке

Послание Путина Федеральному собранию состоится 21 февраля в полдень по московскому времени.