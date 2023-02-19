Пока одна часть населения с надеждой, а другая с опасением ожидает послания президента России Федеральному собранию, на протяжении уже нескольких недель множатся слухи о темах, которые будут затронуты в его рамках. Логично и совершенно справедливо предположить, что как минимум значительная часть послания будет посвящена СВО в целом и её ходу в частности, и вот, сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия-1» подтвердил, что Путин «много внимания» уделит специальной операции в ходе своего послания Федеральному собранию.
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По словам Пескова, СВО так или иначе влияет на жизнь каждого, поэтому естественно, что все хотят услышать «оценку спецоперации, оценку происходящего, оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся и как мы пойдём развиваться дальше».
«Это главное, на чём так или иначе будет концентрироваться президент», — ответил Песков.
Послание Путина Федеральному собранию состоится 21 февраля в полдень по московскому времени.