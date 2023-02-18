Мюнхенская конференция по безопасности стала площадкой для высказываний и заявлений, которые имеют крайне мало общего с реальностью. Вот и госсекретарь США Энтони Блинкен, которого не могли не пригласить принять в конференции участие, отметился интересными заявлениями.
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По словам Блинкена, в США не сомневаются в победе Украины. Кроме того, по мнению Блинкена, блок НАТО проявил единство, какого не было на протяжении тридцати лет. Дальше американский госсекретарь вспомнил про ушедшие из России компании, «разорванные российские связи с миром» и в целом «стратегический провал» России.
Прекрасно понимая, что доносит не всю информацию о происходящем, Блинкен впоследствии добавил, что США обеспокоены активным сотрудничеством России с Китаем. По словам госсекретаря США, пока нельзя достоверно сказать, что Китай помогает России в военном плане или в вопросе обхода западных санкций, однако в Вашингтоне за этим очень пристально следят.
Иными словами, коллективному Западу поставлять военную «помощь» Украине в совершенно безумных масштабах можно, а другим странам оказывать поддержку России — нельзя. Впрочем, другой риторики от государства, по какой-то неведомой причине считающего себя исключительным, ожидать не приходится.