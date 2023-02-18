Сейчас в Мюнхене проходит ежегодная так называемая конференция по безопасности, где политики западных и по какой-то причине причисляющих себя к таковым государств собираются обсудить вызовы глобальной безопасности. Единственной темой обсуждения в этом году, естественно, стал российско-украинский вооружённый конфликт и то, как коллективный Запад, вопреки угрозам безопасности и рискам неконтролируемой эскалации, тем самым полностью противореча теме конференции, должен наращивать свою поддержку Украине.
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То, что в европейских высоких кабинетах обитают люди, слабо разбирающиеся не просто в политике и экономике, но даже в элементарных бытовых вопросах, давно не является для общественности никаким секретом. Вот глава МИД Германии Анналена Бербок сегодня отличилась интересным высказыванием в рамках диалога в ходе мюнхенской конференции.
Ведущая конференции поинтересовалась у Бербок, может ли Украина чувствовать себя в безопасности, если руководителем России останется Владимир Путин. Задумавшись, Бербок ответила «Если он не изменит свою политику на 360 градусов — нет».
Безусловно, обвинять взрослых людей в том, что они забыли курс геометрии за 7—8 класс общеобразовательной школы, не стоит: очевидно, госпожа Бербок хотела сказать «на 180 градусов», потому что «на 360 градусов» будет означать полный оборот и возврат к исходной точке. Однако выражение «развернуться на 180 градусов» или «сделать U-разворот» в метафорическом смысле употребляется столь часто, что факт его забывания нельзя оправдать.