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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Второй построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М отправили на испытания
И уже идёт сборка третьего.
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Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 появились на свет в непростые времена: застой и «перестройка» 1980-х, развал СССР, полтора десятилетия трагедий и унижений армии. Значительная часть самолётов и вовсе досталась в наследство Украине, которые затем вывозили обратно в Россию в обмен на списание долгов за газ. Лишь несколько лет назад программа производства модернизированных Ту-160 с нуля была возрождена, и вот, один полностью новый самолёт уже практически готов, второй отправлен на испытания, а параллельно идёт сборка третьего «борта». Об этом ТАСС сообщил источник в российском ОПК в рамках международного авиашоу Aero India 2023.

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Когда эти самолёты будут переданы ВКС России, пока, естественно, неизвестно, но очевидно, что это вопрос явно не ближайшей перспективы. Пока что же российская дальняя авиация довольствуется либо изначальными, либо модернизированными версиями Ту-160, которые были построены ещё в советские времена.

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Ту-160 является крупнейшим из существующих бомбардировщиков, а также способен нести рекордную по своей массе «полезную нагрузку». По совместительству флагман российской дальней авиации.

#россия #авиация #военная авиация #промышленность #дальняя авиация #ту-160 #ту-160м #бомбардировщики #стратегические бомбардировщики
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