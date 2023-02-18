Поставки западных истребителей украинским вооружённым силам продолжают оставаться несбыточной мечтой киевских руководителей. На сегодняшний день ни одна страна коллективного Запада не согласилась передать свою собственную авиацию, придумывая для этого какие угодно «отмазки»: от и без того небольших авиапарков до сложности с обучением лётчиков, которых проще научить с нуля, чем переучить тех, кто полжизни летают на «сушках» и «мигах».
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Вот и сегодня британский министр обороны Бен Уоллес в интервью изданию Spiegel прокомментировал возможность поставки современных истребителей Украине. По словам Уоллеса, необходимо быть честными: пройдёт ещё очень много времени, прежде чем Украина получит западные истребители. Более того, продолжает Уоллес, передача современных образцов авиационной техники, таких, как Eurofighter/Typhoon, и вовсе будет возможна только после окончания конфликта.
Важно понимать, что в данном случае доверять словам представителей западных стран — весьма недальновидное занятие. Тем более словам Бена Уоллеса, по мнению которого, Россия задействовала на Украине «97 % своей армии, 40 % из которой уже потеряла». Самое страшное, что такие ложные комментарии, прекрасно зная правду, намеренно даёт министр обороны государства с ядерным оружием.