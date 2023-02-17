А пока — будут поддерживать Украину в военном плане.

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Заявления европейских «лидеров», всё больше напоминающие крики отчаяния, продолжают удивлять своей оторванностью от реальности. Как заявил сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон в рамках выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, западные страны должны «иметь силу и смелость для возобновления диалога [с Россией], чтобы найти устойчивое решение», однако этот момент, по мнению Макрона, ещё не настал.

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Как отметил Макрон, дилемма заключается в том, что устойчивый и полноценный мир в Европе невозможен в отрыве от России, однако «охватывать российский вопрос» надо «на основе трезвой оценки, без какого-либо снисхождения».

А до тех пор Макрон призывает ускорить переход Европы к военной экономике и «интенсифицировать» военную помощь Украине. По словам Макрона, Евросоюз ждут важные недели и месяцы, при этом необходимо быть готовыми и на более длительную поддержку. Нужно ли отмечать, что данные заявления звучат в ходе конференции по безопасности, тем самым полностью противореча её смыслу?

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Важно понимать, что у России и США с ведомой ими Европой диаметрально противоположные взгляды на конфликт. Москва всего-навсего просила учитывать её законные требования и справедливые опасения, тогда как Вашингтон с Брюсселем по какой-то неведомой причине считают, что могут их игнорировать и разговаривать с Россией с позиции силы. В итоге имеем то, что имеем, а главным пострадавшим был и остаётся украинский народ.