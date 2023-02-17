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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО заявил, что условие достижения «устойчивого мира» на Украине — это поставки оружия Киеву
Раньше таких принудительно лечили. Теперь они вещают от лица крупнейшего военно-политического блока.
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Не секрет, что у России и НАТО разные трактовки словосочетания «устойчивый мир». РФ видит достижение мира в демилитаризации угрозы, НАТО же наоборот — считает, что чем больше Украина получит оружия, тем быстрее приблизится мир. Важно понимать, что Североатлантический альянс ставит перед собой совершенно другие цели, и если смотреть на происходящие события через их призму, то всё встаёт на свои места. Поэтому удивления сегодняшнее заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что поставки оружия Украине являются условием достижения устойчивого мира, не вызывает.

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По словам Столтенберга, альянс поддерживает Украину, чтобы «гарантировать, что они победят и сохранятся как суверенная нация». И единственный путь реализации данной задачи, подчёркивает Столтенберг — это «дать им военную поддержку».

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Почему НАТО так сильно вцепилось в Украину, учитывая, что страна не является членом Альянса, и тот ей ничем не обязан, вопрос хороший, и официальный ответ на него мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Одно ясно: нынешняя ситуация в мире всё больше напоминает пороховую бочку с горящим фитилём. Хватит ли у военного руководства стран-членов НАТО ума этот фитиль перерубить, прислушавшись к справедливым опасениям и законным требованиям России, вопрос отнюдь не праздный.

#россия #украина #политика #нато #боевые действия
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