В Москве доверия к подписываемым с Киевом бумагам, мягко говоря, немного.

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Вчера президент Украины Владимир Зеленский дал интервью изданию BBC News, в котором, естественно, была затронута тема боевых действий и возможности Киева пойти на компромиссы ради достижения мира в своей стране. По словам Зеленского, у Украины нет доверия к президенту России Владимиру Путину, поэтому идти с ним на компромиссы Киев не станет, поскольку такие компромиссы и сдача территории в обмен на мир только ослабят страну.

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Естественно, на данные заявления Зеленского обратил внимание зампред Совбеза России и по совместительству зампред Военно-промышленной Комиссии Дмитрий Медведев. По словам Медведева, заявления Зеленского не новы, однако кое о чём украинский президент во вчерашнем интервью всё же умолчал: «Ему не надо будет вести никаких переговоров. Ему надо будет подписать то, что ему скажут».

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Впрочем, отметил Медведев, если вспомнить то, чем закончилось подписание Украиной Минских соглашений, то цена подписанной Зеленским бумаги будет невысока. Проще говоря, в российском руководстве не верят в договороспособность украинской власти. По крайней мере, действующей.