Вчера президент Украины Владимир Зеленский дал интервью изданию BBC News, в котором, естественно, была затронута тема боевых действий и возможности Киева пойти на компромиссы ради достижения мира в своей стране. По словам Зеленского, у Украины нет доверия к президенту России Владимиру Путину, поэтому идти с ним на компромиссы Киев не станет, поскольку такие компромиссы и сдача территории в обмен на мир только ослабят страну.
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Естественно, на данные заявления Зеленского обратил внимание зампред Совбеза России и по совместительству зампред Военно-промышленной Комиссии Дмитрий Медведев. По словам Медведева, заявления Зеленского не новы, однако кое о чём украинский президент во вчерашнем интервью всё же умолчал: «Ему не надо будет вести никаких переговоров. Ему надо будет подписать то, что ему скажут».
Впрочем, отметил Медведев, если вспомнить то, чем закончилось подписание Украиной Минских соглашений, то цена подписанной Зеленским бумаги будет невысока. Проще говоря, в российском руководстве не верят в договороспособность украинской власти. По крайней мере, действующей.