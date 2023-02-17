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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский заявил о неготовности к сдаче территорий Украины в обмен на мир
Теперь уже поздно по целому ряду причин.
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Несмотря на то, что на Украине происходит то, что в высоких киевских кабинетах называют «полномасштабной войной», у президента страны почему-то находится время на поездки за границу и интервью с представителями западных СМИ. Так, несколько часов назад Владимир Зеленский дал интервью BBC News, в котором сделал несколько любопытных заявлений.

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По словам Зеленского, то самое масштабное наступление российской армии, о котором последнее время упоминают СМИ, по факту уже началось: атаки ВС РФ, заявляет президент Украины, идут сразу с нескольких направлений.

Как считает Зеленский, ВСУ способны оказывать сопротивление этому наступлению до тех пор, пока сами не перейдут в контрнаступление, которое ожидается где-то в течение весны. Однако скорость, с которой Запад передаёт Украине вооружение, Зеленского расстраивает — многие виды техники прибудут только через несколько недель.

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Наконец, заявил украинский лидер, страна категорически против компромиссов, допускающих сдачу территорий в обмен на мирный договор с Россией. Киеву, повторяет Зеленский, нужны гарантии безопасности, а достигать компромиссов с руководством России, которому «нет доверия», страна не станет, поскольку подобное соглашение только ослабит Украину.

#россия #украина #политика #боевые действия
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