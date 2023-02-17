Да передадут рано или поздно. Хотя, уже в любом случае поздно.

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Как известно, европейское турне президента Украины Владимира Зеленского закончилось фактически ничем: истребители не получил, больше вооружений выпросить у западных спонсоров не удалось. Как говорится, поцеловал пробой и вернулся домой. Ситуация, с украинской точки зрения, неприятная, и сегодня на нежелание западных стран передать Киеву истребители посетовал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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По словам Кулебы, ни одна страна мира пока не готова передать Украине боевые самолёты. Очевидно, под «миром» Кулеба подразумевает исключительно западный мир, поскольку просить вооружения от стран Азии и «глобального Юга» бессмысленно в принципе: там занимают либо нейтральную, либо открыто пророссийскую позицию в этом конфликте.

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Передача истребителей, считает украинский министр иностранных дел, позволила бы укрепить обороноспособность государства: с помощью истребителей можно не только поддерживать контрнаступления, но и сбивать крылатые ракеты оппонента. Наибольшую заинтересованность, заключает Кулеба, у Украины вызывают истребители американского, английского, французского и немецкого производства.