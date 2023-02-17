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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МО РФ рассказало о целях вчерашнего ракетного удара по территории Украины
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На протяжении без малого года боевых действий всех пусть и бесконечно далёких от тактики и стратегии их ведения, но сильно переживающих за их исход граждан тревожит один непраздный вопрос: каким образом так вышло, что у вооружённых сил Украины при полном превосходстве России в высокоточном оружии и средствах разведки остаются возможности снабжать свои подразделения топливом. Очевидно, что-то мешало осуществлять удары по объектам, задействованным в снабжении ВСУ горюче-смазочными материалами, но вчера дело сдвинулось с мёртвой точки.

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Как стало известно из сегодняшней регулярной сводки Министерства обороны РФ, целями «сосредоточенного» ракетного удара 16 февраля стали предприятия, обеспечивавшие ВСУ топливом и боеприпасами. Согласно заявлению МО РФ, назначенные объекты поражены, и цели ударов достигнуты:

«В результате удара нарушено снабжение группировок ВСУ топливом, значительно сокращены возможности производства на Украине взрывчатых веществ, порохов и твердого ракетного топлива», — гласит сводка Минобороны.

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Почему соответствующие удары возобновились именно сейчас, вопрос открытый. Не исключено, что происходит подготовка к решающему наступлению, слухи о котором в западных СМИ нагнетаются уже столь часто, что сложно поверить в их вымысел.

#россия #украина #боевые действия
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grom9000
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grom9000
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Конечно надо эвакуироваться, а то мобилизовывать в ВСУ некого будет
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Ord Host
15:27
Переплатить 3к и взять норм мать, в которую через года 3 можно спокойно воткнуть условный 13700 или в это духе.
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FelsheR-BAN100569
15:27
Войска наши разместили. Ракетные удары проводят с территории проводят. Спасибо Батьке. Урина на 2 фронта совсем сдуется. Но этого не стоит делать, по одной простой причине. Украина это территория РФ...
ЧВК «Вагнер» публично попросили Минобороны России помочь с боеприпасами
Женя Лоза
15:26
Смени ципсошник свою устаревшую, замусоленную методичку, сейчас проверки прокурорские такие, что только один сигнал - и полетят шапки, и головы , вплоть до уголовных дел.
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Overseer man
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