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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В МИД РФ допустили возможность разрыва отношений с США
Но считают, что до этого не дойдёт.
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Мало кто удивится, если сказать, что нынешние отношения России и США находятся на уровне столь низком, какого не было даже в самый разгар Холодной войны. Даже в период ожесточённого сопротивления между странами существовали дипломатические и экономические контакты, а также контакты по военной линии, что позволяло избегать опаснейших геополитических ситуаций. Сейчас всё гораздо хуже, напряжённее и опаснее, поэтому трудно обвинить замглавы МИД РФ Сергея Рябкова в преувеличении, когда он придал сегодняшнему уровню отношений России и США характеристику «хуже некуда».

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Всё настолько серьёзно, что в различных экспертных кругах по обе стороны океана звучат даже заявления о полном разрыве отношений между Россией и США. По словам Рябкова полный разрыв отношений с США возможен, но лично он думает, что до этого не дойдёт.

«Да, возможен их [отношений] полный разрыв, но все же, я думаю, до этого не дойдет. Это было бы и опасно, и ошибочно со всех точек зрения. По крайней мере, мы бы этого не хотели», — поделился своим мнением Рябков.

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По мнению замглавы российского внешнеполитического ведомства, не совсем понятно, возможно ли выбраться из этой критически низкой точки в двухсторонних отношениях «хотя бы в какой-то, пусть даже относительно отдалённой» перспективе.

#россия #сша #политика #международные отношения
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