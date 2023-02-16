На сегодняшний день Беларусь в полной мере осуществляет поддержку России в её специальной операции, при этом формально не вступая в конфликт. На территории РБ проходят боевое слаживание группы мобилизованных, а также располагается совместная белорусско-российская войсковая группировка. Цели последней остаются загадочными, поэтому киевские власти, опасаясь повторения 24 февраля, от греха подальше перерыли всю территорию вдоль границы с Беларусью, заминировали подходы к Киеву, а также в спешном порядке укрепляют свои позиции на том направлении.
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Вступать в боевые действия РБ не собирается, да и России это, в целом, не требуется. Однако президент Беларуси Александр Лукашенко всё же упомянул условие, при котором Минск присоединится к проводимой Россией спецоперации. Как передаёт издание БЕЛТА слова Лукашенко, вступление РБ в конфликт произойдёт «лишь только в одном пока случае» — если с Украины хоть один солдат придёт на территорию Беларуси. Ответ на агрессию против страны «будет жесточайший», и «война приобретёт совсем другой характер», подытожил Лукашенко.
Как отметил белорусский лидер, главной задачей объединённой группировки войск на текущий момент является оборона Беларуси от нарастающих угроз со стороны НАТО. Ранее, когда ВС РФ осуществляли продвижение в Киевской области, в задачу белорусской армии также входило недопущение «удара в спину» российской армии.