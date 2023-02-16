Так сказать, только дайте повод.

На сегодняшний день Беларусь в полной мере осуществляет поддержку России в её специальной операции, при этом формально не вступая в конфликт. На территории РБ проходят боевое слаживание группы мобилизованных, а также располагается совместная белорусско-российская войсковая группировка. Цели последней остаются загадочными, поэтому киевские власти, опасаясь повторения 24 февраля, от греха подальше перерыли всю территорию вдоль границы с Беларусью, заминировали подходы к Киеву, а также в спешном порядке укрепляют свои позиции на том направлении.

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Вступать в боевые действия РБ не собирается, да и России это, в целом, не требуется. Однако президент Беларуси Александр Лукашенко всё же упомянул условие, при котором Минск присоединится к проводимой Россией спецоперации. Как передаёт издание БЕЛТА слова Лукашенко, вступление РБ в конфликт произойдёт «лишь только в одном пока случае» — если с Украины хоть один солдат придёт на территорию Беларуси. Ответ на агрессию против страны «будет жесточайший», и «война приобретёт совсем другой характер», подытожил Лукашенко.

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Как отметил белорусский лидер, главной задачей объединённой группировки войск на текущий момент является оборона Беларуси от нарастающих угроз со стороны НАТО. Ранее, когда ВС РФ осуществляли продвижение в Киевской области, в задачу белорусской армии также входило недопущение «удара в спину» российской армии.