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События в мире Игнатий Колыско
Еврокомиссия предлагает отключить от SWIFT «Тинькофф банк», «Альфа Банк» и «Росбанк»
Решение может быть включено в 10-й пакет санкций.
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Еврокомиссия в рамках готовящегося к принятию 10-го пакета санкций предложила странам ЕС отключить от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT ещё четыре российских банка. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на анонимные источники.

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Журналистами издания отмечено, что Еврокомиссией обсуждается отключение «Тинькофф банка», «Альфа Банка» и «Росбанка». Название четвёртого банка пока не установлено, но под санкции попадёт не только он в компании ещё трёх крупных финансовых учреждений. В рамках 10-го пакета обсуждаются также дополнительные ограничения на поставки в Россию электронных схем и компонентов, тепловизоров, радиоприёмников и тяжёлых транспортных средств, а ещё стали и алюминия, используемых в строительстве, резины, асфальта и машин для строительных и промышленных целей.

Напомним, в настоящий момент от SWIFT отключены следующие российские банки: ВТБ, «Россия», «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Совкомбанк» и ВЭБ.РФ. Также в июне 2022 года от международной системы платежей были отключены «Сбербанк», «Россельхозбанк» и «Московский кредитный банк».

По 10-му пакету санкций ещё известно следующее. Евросоюз планирует включить в него 47 видов электронных компонентов и около 100 человек и компаний — об этом заявили в среду председатель Еврокомиссии (ЕК)Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Мы продолжим запрещать экспорт в Россию товаров двойного назначения и высокотехнологичной продукции. Мы предлагаем запретить 47 видов электронных компонентов, которые могут быть использованы в российских системах вооружений, включая ракеты, беспилотники, вертолёты. А также компоненты на основе редкоземельных элементов, используемых для тепловизоров», — сказала фон дер Ляйен.

Также председатель ЕК пообещала запретить экспорт в Россию промышленных и высокотехнологичных товаров на 11 миллиардов евро. Речь идёт о тех товарах, которые, по мнению ЕК, не могут быть поставлены из Китая: авиационных двигателях и их компонентах, тяжёлой строительной технике и запчастях, а также системах связи.

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«Я призываю страны — члены ЕС оперативно принять этот пакет санкций», — добавила глава ЕК. Евросоюз намерен ввести новый пакет санкций к 24 февраля.

#банки #тинькофф банк #альфа банк #росбанк
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